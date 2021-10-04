ضبط صاحب مطعم تنمر على عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة.. «حط له مزيل شعر على رأسه»

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، القبض على صاحب مطعم بأسيوط، بسبب تنمره على عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تنمر صاحب محل على عامل

وبدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة أسيوط، من عامل بأحد المطاعم، من ذوى الاحتياجات الخاصة، بتضرره من مالك المطعم محل عمله؛ لقيامه بالتنمر عليه عن طريق وضع كريم مزيل للشعر على رأسه ووجهه عقب إيهامه بأنه مستحضر للعناية بالشعر، ما أدى إلى إزالة شعر رأسه ووجهه بالكامل.

اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة

وبمواجهة المتهم بما نسب إليه، اعترف بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح.