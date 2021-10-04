مساعد وزير الإسكان: مصر تنشئ المدن الجديدة لتوفير 8 ملايين فرصة عمل

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن هيئة المجتمعات تعمل على فتح أماكن للعمران الجديدة، وتوفير 8 ملايين فرصة عمل للتخفيف من الضغط على المدن القائمة، لافتا إلى أن مصر تحتاج فرص عمل أكبر وسط توقعات بزيادة 20 مليون شخص في السنوات المقبلة، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.

«الإسكان»: مصر تعمل على التوسع لنقل الأفراد إلى المدن الجديدة

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر بدأت في إنشاء مناطق خضراء ومدن ذكية حديثة من الجيل الرابع، لأنه أصبح ضرورة وليس رفاهية، لافتا إلى أن الدولة طورت عين الصيرة، ويجرى حاليا العمل في الأزبكية مع العمل في حديقة الفسطاط وتطوير محور كورنيش النيل من أجل تحسين العمران وتقليل الانبعاثات الكربونية، وهذا ما جرى تتويجه بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021.

تفاصيل الاحتفال بيوم الإسكان العربي

واحتلفت وزارة الإسكان اليوم بيوم الإسكان العربي بالتزامن مع اليوم العالمي للإسكان، وأنشأت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان 21 مدينة سكنية حتى عام 2014 منها القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والعبور، ومؤخرًا تنشأ الهيئة مدن ذكية متطورة.

من جهته قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتهنئة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 ، في مجال تطوير العمران المستدام، بعد منافسته مع أكثر من 170 مترشحًا من دول مختلفة.