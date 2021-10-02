نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات المياه والصرف بمدينة العلمين الجديدة

أجرى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، جولة تفقدية لمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، ومحطتي تحلية مياه البحر، ومعالجة الصرف الصحي، بمدينة العلمين الجديدة، ورافقه في الجولة، الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشؤون المتابعة والمشروعات، والمهندسة عبير عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني للوزير.

الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال وفقا للبرنامج الزمني

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، زيارته لمدينة العلمين الجديدة، بعقد اجتماع مع مسؤولي جهاز مدينة العلمين الجديدة، وشركات المقاولات العاملة بالمدينة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مرافق المياه والصرف، ومحطتي تحلية مياه البحر، ومعالجة الصرف الصحي، حيث شدد على ضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز، والالتزام بالبرامج الزمنية المُحددة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات بجميع مواقع العمل.

وتفقد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومرافقوه، محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3 /يوم، والتي تم تشغيلها، وأشاد بمستوى تنفيذ المحطة، والتي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تفقد محطة معالجة مياه الصرف، حيث تبلغ طاقة المرحلة الأولى منها 90 ألف م3، وأشاد بالأعمال التي يتم تنفيذها، وطالب الشركات المنفذة بمضاعفة الجهد، والالتزام بالبرامج الزمنية المكثفة، لتفعيل منظومة الصرف المتكاملة بعد تشغيل المحطة.

كما تفقد مسؤولو الوزارة، أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، بالمنطقة الشاطئية، ومناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة وغيرها من باقي مناطق الإسكان، للاطمئنان على سير العمل، والانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة، بحيث يتم تشغيل المنظومة المتكاملة لمياه الشرب والصرف الصحى، ويتم الانتهاء بالتوازى من تنفيذ المحطات والشبكات.

واختتموا الجولة التفقدية بزيارة محطة مياه الشرب جنوب العلمين، بطاقة إنتاجية 160 ألف م3/اليوم، وعُقد اجتماع مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ومسؤولي الشركة، ومسؤولي إدارة المحطة، وتم تفقد مكونات ومعمل المحطة، للاطمئنان على سير العمل بالمحطة.