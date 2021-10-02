 نائب وزير الإسكان يتفقد مشروع تطوير «منطقة سور مجرى العيون» (صور)

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، مشروع تطوير «منطقة سور مجرى العيون»، أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، للوقوف على الوضع التنفيذى، ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها على الطبيعة، حيث شدد على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء في التوقيتات المحددة، مع الالتزام بأعلى جودة في التنفيذ، وفقا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

انتهاء أعمال الهيكل الخرساني لعدد من العمارات بالمشروع

وكشف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، انتهاء أعمال الهيكل الخرساني لعدد من العمارات بالمشروع، بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وجارٍ تنفيذ باقى العمارات بنسب متقدمة، حيث يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة، إضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.