المخابرات السودانية: متابعة جيوب خلايا تنظيم داعش قادت لمداهمة جبرة

أعلنت المخابرات السودانية، أن متابعة جيوب خلايا تنظيم داعش الإرهابي، قادت لمداهمة جبرة جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.

وكانت مصادر أمنية سودانية، قالت لقناة «سكاي نيوز عربية»، إنها اعتقلت 4 أشخاص، بينهم جنسيات أجنبية، في عملية ضد خلية إرهابية، جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.

قوات الدعم السريع تنتشر في حي الجبرة

وأكدت قوات الدعم السريع السودانية نشر وحدات خاصة بمكافحة الإرهاب، لاحتواء الموقف في حي الجبرة، حيث تشتد المواجهات مع «خلية إرهابية».

وأكد مصدر أمني سوداني لقناة «سكاي نيوز عربية»، مقتل جندي سوداني، وإصابة ثلاثة ضباط من منتسبي الأجهزة الأمنية، خلال عملية مداهمة لشقة إرهابية في العاصمة السودانية الخرطوم.

فيما قال مصدر أمني سوداني، لـ«سكاي نيوز عربية»، إن إرهابيين في حي جبرة، جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، يحتجزون مدنيين ويستخدمونهم دروعا بشرية، حيث تشهد المنطقة عملية أمنية، اليوم الاثنين.

وذكر مصدر أمني لـ«سكاي نيوز عربية»، أن القوات الأمنية السودانية تطوق منطقة المواجهات، كما تم الدفع بالمزيد منها لـ«تنظيف المنطقة»، مشيرا إلى أنه تم تحريك مدرعات ثقيلة إلى موقع العملية الأمنية، موضحا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، إذ إن «الإرهابيين متحصنون بالداخل»، ما جعل قوات الأمن السودانية تدفع بمدرعات لإحكام السيطرة على بناء يتحصن فيه إرهابيون في جبرة.

واعتقلت سلطات الأمن في السودان، الثلاثاء الماضي، 11 إرهابيا أجنبيا في مداهمة أمنية، أدت إلى مقتل 5 رجال شرطة وإصابة آخرين.

وقال بيان نشر على الصفحة الرسمية لجهاز الاستخبارات السوداني إن المجموعة الإرهابية تتبع تنظيم «داعش» الإرهابي، وهي مكونة من 15 أجنبيا من جنسيات مختلفة، كانوا يتحصنون في شقة مفروشة بإحدى البنايات في ضاحية جبرة.

ورجح مصدر سوداني أمني حينها أن تكون للمجموعة امتدادات في عدد من أحياء ومناطق الخرطوم ومدن البلاد الأخرى.