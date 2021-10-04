الأقصر تستعد لاستقبال أفواج سياحية مكسيكية عبر العقبة خلال أكتوبر

تستعد محافظة الأقصر لاستقبال أفواج سياحية من المكسيك في عدد رحلتين قادمتين عبر مدينة العقبة بالمملكة الأردنية، خلال شهر أكتوبر الحالي، حسبما أعلن ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بمحافظة الأقصر، الذي توقع أيضاً زيادة في عدد الرحلات الطيران العارض «الشارتر»، التي يستقبلها مطار الأقصر الدولي، قادمة من كل من فرنسا وإسبانيا ورومانيا.

رحلات شارتر إسبانية وفرنسية لمطار الأقصر

وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تستمر محافظة الأقصر السياحية في استقبال رحلات شارتر الإسبانية، قادمة من مدريد، ورحلات أخرى فرنسية، قادمة من باريس، تحمل على متنها سياح من كلا الدولتين، يأتون إلى الأقصر خصيصاً لزيارة المعالم الحضارية بالمحافظة السياحية.

زيادة في عدد رحلات الطيران الشارتر من رومانيا

وتابع «عجمي» أنه بخصوص رحلات الطيران العارض القادمة من رومانيا، من المتوقع أن تستمر خلال شهر أكتوبر الحالي، ومن المحتمل زيادة عدد رحلات الشارتر القادمة من رومانيا مباشرةً إلى محافظة الأقصر، مع استقبال المحافظة الموسم السياحي الشتوي الجديد، حيث تزداد أعداد السياح خلال موسم الشتاء، مقارنةً بشهور الصيف في كل عام.

واختتم الخبير السياحي أنه بخصوص رحلات اليوم الواحد، أو رحلات «الأوفر داي»، القادمة من مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، فمن المقرر استمرار تلك الرحلات مع زيادة في أعداد السياح على متن هذه الرحلات، لزيارة الأقصر ومعالمها الأثرية في البرين الغربي والشرقي.