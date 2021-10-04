يوم ترفيهي لأطفال شفاء الأورمان بفرع النادي الأهلي في الأقصر

زار وفد من مجلس إدارة النادي الأهلي، فرع الأقصر، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأطفال مرضى الأورام، اليوم، لدعم الأطفال والتخفيف عنهم ضمن جهود النادي في إطار المشاركة المجتميعة، وتجول وفد النادي الأهلى داخل أرجاء المستشفى للتعرف على الأقسام والخدمة المقدمة للمرضى، كما شاركوا الأطفال بعض الألعاب لرسم الضحكة على وجوههم أثناء علاجهم داخل المستشفى الكائن بشمال المحافظة.

توزيع الهدايا التذكارية على الأطفال

وخلال جولتهم بالمستشفى وزع وفد النادي الهدايا التذكارية وكذلك الألعاب على الأطفال، مرضى الأورام، والتقط أعضاء الوفد الصور التذكارية مع الأطفال وسط حالة من البهجة وترحيب من الجميع.

وعقب انتهاء جولة الوفد التفقدية للمستشفى، قررت إدارة النادي الأهلى بالأقصر برئاسة الكابتن ياسر عبد العال، مدير الفرع، تخصيص يوم ترفيهي للأطفال المرضى داخل فرع النادي الأهلي بطيبة شمال المحافظة، بهدف تحفيزهم ودعمهم معنويًا لاستكمال رحلة العلاج، بعد التنسيق مع إدارة المستشفى.

رعاية الأطفال الموهوبين من مرضى السرطان

كما قررت إدارة النادي، رعاية الأطفال الموهوبين من مرضى سرطان الأطفال بطيبة شمال المحافظة، في إطار اهتمام النادي الأهلي بالمشاركة المجتمعية.

من جانب آخر، أكد محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنزيارة وفد النادي الأهلي للأطفال المرضى خلقت حافزا معنويا كبيرا للأطفال، خاصة وأن اسم النادي الأهلى يتمتع بشعبية وقيمة كبيرة لدى الجميع ، مشيرا أن المستشفى تفتح ذراعيها للجميع لدعم الأطفال المرضى.