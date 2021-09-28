سياحة الأقصر: رحلات شارتر أسبوعية من رومانيا للأقصر

أعلن ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بمحافظة الأقصر، تسيير رحلات جوية مباشرة من رومانيا إلى الأقصر، عبر مطار الأقصر الدولي، في يوم السبت من كل أسبوع، وعلى متنها عدد كبير من السياح الرومان القادمين لزيارة معالم المحافظة السياحية والأثرية.

الاحتفالات فرصة لجذب السياح من الداخل والخارج

وقال «عجمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن احتفالات المحافظة بمناسبات مهمة كثيرة منها اليوم العالمي للسياحة وغيرها، وتُعد فرصة لجذب السياح للمحافظة، وانتعاش حركة السياحة، واستقبال زوار من محافظات مصر والدول الأخرى للمشاركة في تلك الاحتفالات، ومشاهدة العروض الفنية الرائعة كحفلات التنورة وعروض فرق الفنون الشعبية المحلية.

رحلات شارتر من إسبانيا وفرنسا للأقصر

وتستقبل محافظة الأقصر، هذه الأيام، رحلات شارتر أسبوعية مباشرة من إسبانيا وفرنسا أسبوعيا، في يوم السبت من كل أسبوع، على أن تستمر ليومين أخرين خلال الأسبوع، وتلك الرحلات قادمة من مدينتي باريس الفرنسية و مدريد الإسبانية، عبر مطار الأقصر الواقع بشمال المحافظة، وتحمل على متنها عددا كبيرا من السياح من الكبار والصغار وحتى الأطفال.

إجراءات مشددة لتأمين السياح

وتشهد رحلات السياح، داخل المحافظة، فرض إجراءات أمنية مشددة، لتأمين الأفواج القادمة من الخارج، بدءا من وصولها أرض الأقصر وحتى عودتها مرة أخرى عبر المطار إلى الخارج، كما يجرى التشديد على مراعاة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعي.