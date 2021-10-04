جاسمين طه تعلن رحيلها عن «مساء dmc».. وانضمام إعلامية جديدة للقناة

أعلنت الإعلامية جاسمين طه، رحيلها عن برنامج «مساء dmc»، والذي كانت تقدمه خلال الفترة الماضية، وانضمام الإعلامية إنجي القاضي إلى أسرة البرنامج، بدءًا من الأسبوع المقبل.

جاسمين طه تودع البرنامج

وقالت «طه»، في حلقة اليوم من البرنامج: «شرفت خلال الفترة الماضية بأن أكون مع حضراتكم، بتكليف من إدارة القناة بدلًا من الزميلة العزيزة إيمان الحصري، والتي أتمنى لها الشفاء العاجل، وأن تعود سالمة، وعايزة أتقدم بالشكر والتقدير إلى فريق هذا البرنامج المحترف، وأي حد يشتغل معاهم يكون فخور بيهم».

وتابعت: «أنا بقول لحضراتكم ده لأن دي آخر حلقة ليا في البرنامج وبعدها أعود إلى بيتي مرة أخرى، وهو برنامج السفيرة عزيزة، وبداية من الأسبوع المقبل هتكون معاكم زميلة جديدة تنضم إلى أسرة dmc هي إنجي القاضي، وذلك ابتداء من السبت المقبل لتقدم حلقات البرنامج أيام السبت والأحد والاثنين».

جاسمين طه بدلا من إيمان الحصري

يذكر أن الإعلامية جاسمين طه، قدمت برنامج «مساء dmc» بدلًا من الإعلامية إيمان الحصري، والتي تعرضت لأزمة صحية أجبرتها على الابتعاد عن الشاشة.

وسافرت إيمان الحصري خلال الفترة الماضية إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب الخطأ الطبي الذي تعرضت له خلال إجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة أبريل الماضي، ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية التي أسفرت عن تدهور شديد في حالتها الصحية.