إيمان الحصري تغادر لألمانيا لإجراء عملية جراحية وتقاضي طبيبا شهيرا

غادرت إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc المذاع على شاشة قناة dmc، صباح اليوم الأحد، مطار القاهرة الدولي متجهة إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب الخطأ الطبي الذي تعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية في أحد المستفيات الخاصة بالقاهرة أبريل الماضي ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.

الحصري تبدأ إجراءاتها القانونية ضد الطبيب «م.غ»

تقدمت الحصري ببلاغ إلى النائب العام ضد الطبيب «م.غ»، الذي تسبب في الخطأ الطبي، الذي أسفر عن دخولها في دوامة من العمليات الجراحية الفاشلة لتفادي هذا الخطأ، لتضطر للسفر لخارج مصر لإجراء عملية دقيقة في محاولة لتفادي الأخطاء الطبية السابقة.

كانت النيابة العامة قد أخلت سبيل الطبيب «م.غ» بكفالة مالية على ذمة عدد من القضايا، حيث أقامت وزارة الصحة أول قضية ضد الطبيب فيما تقدم ضحاياه بدعاوى قضائية أخرى لإجرائه عمليات خاطئة كادت أن تودي بحياتهم، كما قررت وزارة الصحة غلق عيادتين للطبيب ذاته في الشيخ زايد، ومصر الجديدة لاتهامه بإجراء عمليات خاطئة لعدد من المشاهير، حيث تبين إنه يزاول المهنة في عيادة جلدية، وهو ما يعد مخالفًا لشروط الترخيص.

الصحة تقاضي سيدة بزعم العمل في السمسرة الطبية

وتقدمت وزارة الصحة ببلاغ ضد سيدة تدعى «منى. أ» يحمل رقم 6925 في 29 يوليو 2021، زوجة لاعب كرة قدم سابق «ن.س»، تتهمها بالسمسرة الطبية وتسهيل إقناع مشاهير بإجراء عمليات تجميل لدى جراح يُدعى «محمد. غ»، الذي ألقي القبض عليه قبل عدة أيام.

واشتهر الطبيب الشاب نتيجة للترويج له عن طريق إحدى الصفحات التي تديرها زوجة لاعب كرة قدم سابق وشهير، للقيام بعمليات التجميل، مقابل الحصول على نسبة من المريض والطبيب بالمخالفة للقانون المصري الذي لا يبيح مهنة «السمسار الطبي».