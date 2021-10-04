وزير الخارجية يشدد على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من سوريا وليبيا

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، عن مدى توافق رؤية مصر وروسيا بشأن الأزمة في سوريا، مؤكدا أن هناك رؤية مشتركة في أهمية استعادة استقرار سوريا ووحدة أراضيها، والقضاء على التهديد والإرهاب، وأن تعود سوريا إلى نطاقها العربي، فكل ذلك نحن نتوافق حوله، وبالتأكيد أن روسيا لها وضع خاص في سوريا، وهذا أمر نتفهمه، لكن هناك أيضا اهتمام بإنهاء التواجد التركي على الأراضي السورية، وخروج المقاتلين الأجانب الموجودين على الأراضي السورية.

على الحكومة الليبية وضع خطة زمنية والشكل الملائم لخروج المرتزقة

وعن الأزمة الليبية، أكد «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه يجب أن يجري سحب وخروج القوات المرتزقة والأجانب والإرهابيين بالتدريج، وفق خطة متفق عليها، وهذا ما يراه الجانب الروسي، «نحن نرى في هذه المرحلة أهمية إرساء المبدأ، وعلى الحكومة الليبية أن تصيغ الخطة الزمنية، والشكل الذي يجري ويؤدي إلى خروج القوات الأجانب من ليبيا».

هناك دور يلعبه مجلس الأمن في ملف خروج المرتزقة والإرهابيين

وأشار وزير الخارجية، إلى أن هناك دور يلعبه مجلس الأمن في ملف خروج المرتزقة والإرهابيين والقوات الأجنبية من ليبيا، وقد يكون هناك مبادرات تقوم بها دول مؤثرة، «نحن نقر بالمبدأ وهو مبدأ متوافق عليه دوليا في قرار مجلس الأمن في مخرجات برلين وكذلك مخرجات منتدى الحوار الوطني الليبي، وبالتالي يجب أن يحترم ويجب أن يوضع آلية تنفيذية تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف، وهو خروج القوات المرتزقة من ليبيا».