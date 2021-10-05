عطل موقع «فيسبوك» حدث بعد تعديل تقني للشركة.. «منهم فيهم»

وضعت شركة تقنية عالمية لتحليل الإنترنت، تفسيرا للعطل الذي ضرب منصة «فيسبوك» وتطبيقاتها عالميا، قائلة إنه قد يعود لنشاط قام به موقع التواصل الاجتماعي هذا الصباح.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن دوج مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة كنتيك لمراقبة الإنترنت، قوله إن فيسبوك «أجرى تغييرا على ما يبدو صباح يوم الاثنين في معلومات توجيه الشبكة».

مادوري: «فيس بوك» أجرى تغييرا على ما يبدو صباح اليوم

وبحسب مادوري، أثر هذا التغيير على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة، التي تعمل كنوع من نظام البحث على الإنترنت.

ويُجرى ربط أسماء النطاقات مثل Facebook.com بعناوين بروتوكول الإنترنت الرقمية التي تستخدمها المتصفحات وخوادم الويب.

وأشارت رسالة على صفحة موقع فيسبوك إلى وجود عطل في نظام اسم النطاق.

ونظام اسم النطاق هو الذي يسمح للعناوين الإلكترونية بتحويل المستخدمين إلى المواقع التي يرغبون الدخول عليها، وأدى انقطاع مماثل في شركة الحوسبة السحابية أكامي تكنولوجيز إلى إغلاق مواقع عديدة في يوليو الماضي.

وقال مادوري إن التغيير جعل خوادم نظام أسماء النطاقات على فيسبوك غير متاحة ، مما أجبر خدماتها فيسبوك وإنستجرام وواتساب على عدم الاتصال بالإنترنت.

وواجه فيسبوك انقطاعات عالمية سابقًا، بما في ذلك حوادث انقطاع جزئي كبيرة في 14 أبريل 2019 و 14 مارس 2019، ومع ذلك ، فإن الحادث الحالي هو أكبر انقطاع في تاريخ عملاق التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنها تنظر فيما إذا كان هناك أي تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي الذى استمر لفترة، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في بيان عاجل.

وكانت شركة فيسبوك أقرت بالخلل الكبير الذي أصاب المواقع والتطبيقات التابعة لها اليوم، مؤكدة أنها تعمل على معالجة العطل، وباستخدام موقع تويتر، نشر حساب فيسبوك تغريدة أكد فيها أن فيسبوك على علم بوجود مشكلات في الدخول إلى الموقع، ويعمل القائمون عليه لإصلاح الخلل.