سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 5-10-2021 بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي تباين في مختلف البنوك، بالتزامن مع إعادة فتح حركة الطيران بين مصر والسعودية، ما ساهم في عودة الاهتمام من جديد بمتابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك المختلفة الحكومية والخاصة.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تفاصيل سعر الريال السعودي في البنوك، وفق بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو

سجل سعر اليورو اليوم، في بنك مصر، نحو 18.16 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.14 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.16 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، وسجل نحو 18.11 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، في بنك الإسكندرية، 21.00 جنيه للشراء، و21.38 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 21.01 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.02 جنيه للشراء، و21.38 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 21.01 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع.