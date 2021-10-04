«البلبيسي» تكشف أضرار تعطل «فيسبوك» على المستخدمين: إدمان لا يصدقه عقل

قالت نادية البلبيسي، مدير مكتب «العربية» بواشنطن، إن شعوب العالم الآن تمر بحالة غير طبيعية بعد العطل الذي أصاب تطبيقات «فيسبوك» و«واتس أب»، موضحة أن السوشيال ميديا أصبحت تصيغ الخطاب السياسي، وتؤثر في الأجيال القادمة، موضحة أن هناك إدمانا بشكل لا يصدقه أحد بالنسبة لتطبيقات التواصل.

هوس الملايين بالسوشيال ميديا

وأضافت «البلبيسي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأشخاص يتساءلون، كيف يمكنهم الجلوس يومًا واحدًا بدون الهاتف الذكي؟، أو بدون مراقبة حساباتهم في تطبيقات «فيسبوك» و«تويتر» و«واتس أب يوميًا»، موضحة أن هناك هوسا لدى البعض بالجلوس أمام هذه التطبيقات، وعلى الهاتف الذكي ساعات طويلة من اليوم.

تأثير السوشيال ميديا على الفتيات القاصرات

وأشارت مدير مكتب «العربية» في واشنطن إلى أن هناك تأثيرات سلبية للسوشيال ميديا، خاصة على الفتيات القاصرات اللاتي يرين نماذج للنساء الجميلات حتى وإن كانت الصور عبارة عن «فوتوشوب»، ويحاولن تقليدها.

أول رد من «فيس بوك» بعد تعطل الخدمات

وأوضح موقع «فيسبوك»، في تغريدة على تويتر، أنه يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقات ومنتجات الشركة، مضيفا: «نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف على أي إزعاج».