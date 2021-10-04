محمد هنيدي يسخر من توقف «فيس بوك»: «اسمها تويتة مش بوست»

سخر الفنان محمد هنيدي من توقف وتعطل تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك»، و«إنستجرام»، و«واتس آب»؛ وعدم قدرة المستخدمين من التواصل أو استخدام خاصية الرسائل في كل مكان بالعالم بشأن تلك التطبيقات مما جعلهم يستخدمون «تويتر» حتى انتهاء العطل.

محمد هنيدي: اسمه حساب مش صفحة

ونشر هنيدي تغريدة سخرية عبر صفحته الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قال فيها: «للناس اللي لسه جايه تويتر، اسمها تويتة مش بوست، واسمه ريتويت مش شير، واسمه حساب مش صفحة».

كان هنيدي قد شوّق جمهوره ومتابعيه، لفيديو مرتقب من البروفات سيقوم بنشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، بقوله: «انتظروا أول فيديو من البروفات وشكرًا لـ أحمد شيبة وعمر كمال على النصايح والدعم».

محمد هنيدي: إعلان اعتزالي الفن «الفن»

وفي الساعات الماضية، فاجأ محمد هنيدي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ«فيس بوك» اعتزاله الفن، وكتب مداعبًا جمهوره: «قررت النهارده الصبح قرار مهم، قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي».

ومع تفاعل المتابعين على السوشيال ميديا بشأن قرار اعتزاله، في إطار من الضحك والمزاح وقولهم بإن «العندليب راجع» في إشارة منهم لفيلمه الكوميدي «عندليب الدقي»، رد محمد هنيدي على استفسارات جمهوره عن اتجاهه للغناء، ممازحًا إياهم بقوله: «أي حد عنده فرح قريب هنزل ايميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءًا من نهاية شهر أيلول».

وفي تصريحات لـ«الوطن» قال الفنان محمد هنيدي، إن إعلان اعتزاله الفن، بمثابة «هزار»، مع جمهوره ومتابعيه، وأن اتجاهه للغناء، هو مهمة جديدة من خلال عمل مسرحي للمخرج الكبير خالد جلال، وسيجسد خلاله دور مطرب أفراح شعبية.