المالية: جميع الصفحات التجارية على «فيس بوك» ستخضع لضريبة الدخل

قال صلاح إسماعيل رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بوزارة المالية، إن أي شخص لديه نشاط تجاري يحقق إيرادات داخل أرض مصر يخضع لضريبة الدخل، وهي ضريبة سنوية على صافي الأرباح، مثل الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والإنترنت والمعلنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي يجب عليهم التسجيل في مصلحة الضرائب.

التجارة الإلكترونية تمثل 30% من الاقتصاد الرسمي

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر شاشة «المحور»: «الوزارة أصبح لديها وحدة للتجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب ترصد أي عملية تجارية عبر الإنترنت، ولدينا جهات أخرى في الدولة تعمل معنا وتساعدنا لتوفير المعلومة، والتجارة الإلكترونية أصبحت تمثل 30% من الاقتصاد الرسمي».

آلاف الصفحات التجارية على فيس بوك

وتابع: «حصرنا أعدادا كبيرة من الصفحات على فيس بوك تحقق أرباحا، ولا زلنا في طور الحصر، وهناك صفحات أخرى يجري تدشينها».

واستطرد رئيس وحدة التجارة الإلكترونية: «ليس كل الصفحات على السوشيال ميديا ستخضع للضريبة إنما التي تحقق أرباحا فقط، والتجارة الإلكترونية تغطي معظم الأنشطة التجارية مثل الموبايلات والملابس».

متى يبدأ التسجيل؟

وأشار إلى أنه مع أول إيراد للدخل يجب أن يسجل صاحب الصفحة صفحته، لكن المبلغ الذي يدفعه في نهاية المطاف يعتمد على صافي الربح.

وواصل «إسماعيل»: «وبالنسبة للبلوجرز الذين يعلنون عن بعض السلع، فإنهم ملزمين بتحصيل الضريبة من الشركة المعلنة ودفعها إذا كانوا مسجلين في ضريبة القيمة المضافة فقط».