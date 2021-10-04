«العدل الأمريكية»: لن نعلق على أي فرضية قرصنة إلكترونية.. ونراقب الوضع

قالت المتحدثة بِاسم وزارة العدل الأمريكية نيكول ناڤاس لـ«سكاي نيوز عربية»: «لن نعلق على أي فرضية قرصنة إلكترونية حتى الآن ونراقب الوضع».

وانخفض سعر سهم فيسبوك عقب تعطل قدرة المستخدمين على الوصول إلى حساباتهم نتيجة العطل المفاجئ الذي شمل كلا من انستجرام وواتساب، وخسرت شركة فيسبوك نحو 20 مليار دولار وانخفضت القيمة السوقية لها لتصل إلى 967 مليار دولار.

سهم فيسبوك يهبط 5.8%

وهبط سهم شركة فيسبوك 5.8%، ووصل سعره إلى 322.7 دولار، ما أدى إلى خسارة مؤسس شركة فيسبوك «مارك زوكربيرج»، 6 مليارات دولار.

ومن جانبها، قالت المتحدثة بِاسم البيت الأبيض: «مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت أن العمل وفق قيودها الذاتية لم ينجح».

وأضافت: «ما كشف عنه بشأن فيسبوك بالأمس مزعج وسنواصل دعم جهود الإصلاح الجذري للمشكلات الراهنة».

وكشفت مديرة الإنتاج السابقة في موقع فيسبوك «فرانسيس هوجن»، خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» التليفزيوني، أنها كانت وراء تسريب معلومات تتعلق بسياسات فيسبوك إلى صحيفة «وول ستريت جورنال».

دور فيسبوك في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول

وأضافت أن عملاق التواصل الاجتماعي يطبق قواعد مختلفة على الحسابات رفيعة المستوى، مبرزة أن المنصة لعبت دورا في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

كما قالت إن فيسبوك يضع الأرباح في مقدمة اهتماماته، وذلك على حساب خطاب الكراهية.

وتأتي التصريحات مع «يوم العطل الكبير»، إذ توقف موقع فيسبوك والتطبيقات المرتبطة به مثل «إنستجرام» و«واتساب».

ووفقا لموقع «داون ديتيكتور»، بدأ تعطل موقع «فيسبوك» وتطبيقي «إنستجرام وواتساب»، في الساعة 16:44 بتوقيت جرينتش اليوم الإثنين، وأثرت على المستخدمين على مستوى العالم.

كما أفاد «داون ديتيكتور»، بأن مستخدمين من مختلف دول العالم يعانون صعوبات في الدخول على «تويتر» و«جوجل» و«أمازون» و«تيك توك»، إلى جانب وجود بلاغات عن أعطال في خدمة الهاتف المحمول بالولايات المتحدة الأمريكية.