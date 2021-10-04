«السكة الحديد» تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

وجهت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، برئاسة عبد الفتاح فكري، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

تجديد الأمل في نفوس الشعب

وقال عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة في البيان الذي أصدره منذ قليل: «إن إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يجدد الأمل دائمًا في نفوس الشعب المصري، ويوضح جسارته وقدرته على العبور إلى آفاق التنمية والازدهار، كما أنها دائمًا تبث روح التفاؤل في نفوس أبناء الوطن».

إنجازات في قطاعات الدولة كافة

من جانبه، أكد كامل عبد المقصود، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، أن ما يتحقق اليوم على أرض مصر من إنجازات في كل قطاعات الدولة، والتنمية التي نشهدها يوميًا تؤكد عظمة وجسارة الشعب المصري وقدرته على تحدي الصعاب كافة.

المصريون قادرون على بناء دولة حديثة

وأوضح جمال صابر الصعيدي، أمين عام النقابة: «أننا دائمًا ما نستلهم روح أكتوبر والعبور العظيم، بدليل ما يتحقق اليوم من انتصار على التحديات التي تواجه الوطن، والتي أثبتت أن المصريين قادرون على بناء دولة حديثة عصرية قوية تعود لمكانتها بين دول العالم».

وتضمن بيان النقابة العامة رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن جميع العاملين بالسكة الحديد ما هم إلا جنود تنمية في خندق واحد خلف قيادتكم الحكيمة للنهوض بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتحقيق طفرة التطوير، والتحديث للهيئة، داعيين أن يحمي الله مصر وقائدها وشعبها وجيشها وشرطتها.