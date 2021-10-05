المتحدث العسكري: تكليف «الهيئة الهندسية» بتنفيذ 34 محطة مياه في سيناء

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة تدرك يقينا أن مجابهة الإرهاب، لا بد أن تكون بالتوازي مع التنمية الشاملة، فتنمية شبه جزيرة سيناء تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية.

واستعرض المتحدث العسكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» تقديم الإعلامي عمرو أديب منذ قليل، عدد من المشروعات التي جرى تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للقيام بها في سيناء.

الانتهاء من تنفيذ 35 طريقا بإجمالي 185 كيلو مترا في سيناء

وتابع: «في مجال الطرق جرى الانتهاء من تنفيذ 35 طريقا، بإجمالي 185 كيلو مترا، لتسهيل حركة التنقل داخل سيناء، وجار تنفيذ 16 طريقا، ومخطط تنفيذ 12 طريقا بطول 1880 كيلو مترا».

وواصل: «وإجمالي الأنفاق التي جرى إنشاؤها حديثا، بلغت 24 كيلو مترا، بالإضافة إلى 6 كيلو مترات في نفق الشهيد أحمد حمدي الجنوبي، ليصبح إجمالي أطوال الأنفاق أسفل قناة السويس 30 كيلو مترا، مزودة بأحدث نظم التشغيل والحماية».

واستطرد: «في مجال تحلية مياه البحر: جرى تكليف الهيئة الهندسية، بتنفيذ عدد (34) محطة مياه الشرب بتكلفة مالية 23 مليار جنيه، من بين تلك المحطات عدد (22) محطة تحلية مياه بسيناء، أي نحو (65%) من محطات تحلية مياه البحر في سيناء، بتكلفة مالية 9 مليارات جنيه، جرى الانتهاء من تنفيذ عدد (16) محطة، وجار تنفيذ عدد (2) محطة ومخطط تنفيذ (4) محطات، وإجمالي المحطات جرى توزيعها بسيناء بالكامل».

الهيئة الهندسية تشارك بفاعلية في مبادرة حياة كريمة

وتابع: «في مجال معالجة مياه الصرف: جرى تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ عدد (36) محطة معالجة مياه صرف، ‏بإجمالي تكلفة مالية 38 مليار جنيه، من ضمنها عدد (13) محطة معالجة مياه بشبه جزيرة سيناء، أي ما يقرب من (37%) من محطات معالجة مياه الصرف، بتكلفة مالية 19 مليار جنيه، جرى الانتهاء من تنفيذ عدد (7) محطات معالجة صرف، جار تنفيذ (3) محطة معالجة، ومخطط تنفيذ عدد (3) محطات»، وذلك بخلاف الوحدات السكنية والبيوت البدوية، والتجمعات التنموية والرعاية الصحية وغيرها.

واستطرد: «ويجري تنفيذ كل المشروعات بشركات وطنية مصرية، ما يساهم في توظيف العمالة في سيناء، واستيعاب أعداد أخرى من باقي المحافظات، فضلاً عن المشاركة الفعالة في مبادرة حياة كريمة».