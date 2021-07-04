المتحدث العسكري: نفذنا 38 تدريبا مشتركا وعابرا منذ 2020

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة نفذت 38 تدريبا مشتركا وتدريبا عابرا، خلال الفترة «2020 – 2021»، منها 20 تدريبا مشتركا وعابرا، خلال عام 2021، رغم ظروف جائحة كورونا، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية.

وأضاف المتحدث العسكري، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، منذ قليل، أن تلك التدريبات، نظمت في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة والدول الصديقة والشقيقة.

ولفت إلى أن التدريبات المشتركة، تهدف إلى تبادل الخبرات، وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتنمية قدرتها على تنفيذ كل المهام، بمسارح العمليات المختلفة، لتأمين الأهداف الحيوية، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة التهديدات المحتملة، والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة، تحت مختلف الظروف.

وأشار إلى أن فعاليات المناورة «قادر 2021»، تعكس ما وصلت إليه قواتنا، من جاهزية وتدريب راقي، واستعداد قتالي عالي، لتحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على الثروات الاقتصادية للدولة المصرية، لمجابهة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

ووجه المتحدث العسكري، رسالة ختامية خلال مداخلته، قائلاً: «أبنائكم من رجال القوات المسلحة، يدركون جيدا كل ما تموج به منطقتنا من متغيرات وتحديات إقليمية، ومتغيرات دولية، ومدى انعكاسها على الأمن القومي المصري، وما يتطلب ذلك من الحفاظ على أعلى مستويات الاستعداد والجاهزية».

واختتم تصريحاته، قائلاً: «ليس من الحكمة اختبار رد فعل القوات المسلحة المصرية».