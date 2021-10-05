إغلاق معبر بين كندا والولايات المتحدة بعد اشتباه بالعثور على متفجرات

قررت السلطات الكندية، أمس الاثنين، إغلاق «جسر أمباسادور» الذي يعد أكثر المعابر الحدودية ازدحاما بين كندا والولايات المتحدة أمام حركة السير لأكثر من ساعتين، بعد العثور على ما يشبه المتفجرات أثناء تفتيش سيارة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتم إغلاق الجسر الرابط بين وندسور في أونتاريو الكندية بـ ديترويت الأمريكية، أمام حركة السير ككل، وتم إخلاء المنطقة المحيطة أيضا.

وقالت «شرطة وندسور»، إن أجهزة خدمات الحدود الكندية أبلغتها بعد العثور على متفجرات محتملة في سيارة بمنطقة التفتيش الثانوية بمجمع الجسر.

«شرطة وندسور»: لم يتم توجيه أي تهديدات مباشرة لأماكن أو أشخاص على صلة بالمتفجرات

وأشارت «شرطة وندسور»، إلى أنه لم يتم توجيه أي تهديدات مباشرة لأماكن أو أشخاص على صلة بالمتفجرات المحتملة، وأعيد فتح المعبر.

وقالت أجهزة الحدود، إنها تعمل مع مسؤولي الطوارئ على جانبي الحدود لمراقبة الوضع وتقليل الاضطرابات المرورية.

كما تم إعادة توجيه المركبات المتضررة من الإغلاق إلى «نفق وندسور - ديترويت» وجسر بلو ووتر.