واشنطن: الوقت الذي تحتاجه إيران لتحقيق تقدم نووي تقلص لبضعة أشهر

قالت الولايات المتحدة، إن الوقت الذي تحتاجه إيران لتحقيق تقدم نووي تقلص لبضعة أشهر منذ تخلي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الاتفاق النووي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان ترامب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018، فيما تطالب طهران، الولايات المتحدة برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، قبل عدولها عن الإجراءات النووية، التي اتخذتها ردا على انسحاب واشنطن.

مسؤول أمريكي: إدارة بايدن ستبلغ إسرائيل بالتزام واشنطن الدبلوماسية مع إيران

وأوضح مسؤول أمريكي، أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين سيتبادلون المعلومات عن برنامج إيران النووي، مضيفا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستبلغ إسرائيل بالتزام واشنطن الدبلوماسية مع إيران مع الاحتفاظ بخيارات أخرى.

وفي سياق آخر، أعلنت أسرة المواطن الأمريكي الممنوع من مغادرة إيران، المسؤول السابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، باقر نامازي، أمس الاثنين، أنه يواجه خطر الموت ما لم تُجر له جراحة في غضون أيام، مطالبة بالسماح له بمغادرة البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

ووضع باقر قيد التوقيف الاحتياطي في فبراير 2016 حين توجه إلى طهران على أمل مساعدة ابنه سياماك، رجل الأعمال الذي كان قيد الاعتقال.

ويقضي سياماك عقوبة بالحبس 10 سنوات لإدانته بتهمة التعاون مع حكومة معادية، ما تنفيه عائلته بشدة.

وكانت محكمة إيرانية خففت في 2020، الحكم الصادر بحق، باقر وسمحت له بالخروج من السجن لدواع صحية، فيما قال محاميه، إن طهران رفضت إصدار جواز سفر إيراني له، وهو ما يحتاج إليه لمغادرة البلاد بما أن طهران لا تعترف بازدواج الجنسية.