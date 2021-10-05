رئيس برلمان كوريا الجنوبية يجري رحلة خارجية تشمل مصر وإيطاليا

يغادر رئيس برلمان كوريا الجنوبية، «بارك بيونج سوك»، بلاده بعد ظهر اليوم الثلاثاء، ليجري رحلة خارجية تدوم 11 يوما إلى مصر وإيطاليا.

وسيرافق المسؤول الكوري، في زيارته النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم «يو كي-هونج»، والنائب عن حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي «تشوي تشون-سيك»، والمساعد الخاص لرئيس البرلمان «كانج مين سوك» وغيرهم.

وسيتوجه «بارك بيونج سوك»، إلى مصر في 9 أكتوبر الجاري، وسيجري سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين المصريين، فيما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن هذه الزيارة جاءت بدعوة من الجانب المصري.

زيارة رئيس البرلمان الكوري إلى مصر تعد الأولى منذ 2009

وتعد زيارة رئيس البرلمان الكوري إلى مصر، المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس برلمان كوري بزيارة مصر منذ 2009، ومن المتوقع أن يناقش «سوك»، أثناء الاجتماعات سبل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والدفاعية وغيرها.

وسيدعو المسؤول الكوري الجنوبي، الجانب المصري إلى دعم الشركات الكورية للمشاركة في المشاريع الوطنية المصرية.

كما يخطط «سوك»، لمطالبة مصر باستمرار دعمها لعملية السلام التي تقودها حكومة سول في شبه الجزيرة الكورية، حيث تتمتع مصر بالعلاقات الدبلوماسية مع كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.

وكان من المقرر أن يحضر«سوك»، المؤتمر السابع لرؤساء البرلمانات لمجموعة الـ20، والاجتماع التحضيري لقمة المناخ «كوب 26»، اللذين سينعقدان في الفترة ما بين 5 - 8 أكتوبر الجاري في العاصمة الإيطالية «روما»

ومن المنتظر أن يتطرق مؤتمر رؤساء البرلمانات لمجموعة الـ20، المقرر عقده في يومي 7 و8 من أكتوبر الجاري، إلى سبل الاستجابة المشتركة على المستوى البرلماني للمجموعة للقضايا الرئيسية مثل التغلب على فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والتنمية المستدامة.

وكما سيجري رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، اجتماعات ثنائية مع نظرائه من بريطانيا والسعودية وغيرها على هامش المؤتمر لمناقشة القضايا الراهنة مثل التعاون الاقتصادي.