مقتل 4 «دواعش» في السودان.. وإنقاذ 14 مهاجرا في البليار الإسبانية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية أحداث عدة، منها الاشتباكات التي وقعت في السودان، خلال عملية مداهمة في الخرطوم، ما أسفر مقتل 4 مسلحين من تنظيم «داعش» الإرهابي وعنصر بقوات الأمن، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوة ييرجو العسكرية في مقاطعة سانماتينجا في بوركينا فاسو إلى 12 جندياً.

وفي إسبانيا، أنقذت السلطات، 14 مهاجرا في جزر البليار الإسبانية، فيما تسببت مرساة سفينة اصطدمت بخط أنابيب يحمل نفطًا خامًا من منصة نفطية بحرية في تسرب 3000 برميل قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا

وأعلن جهاز المخابرات العامة السودانية، أمس الاثنين، مقتل 4 مسلحين في تنظيم «داعش» واستشهاد عنصر بقوات الأمن، كما أصيب رائد وضابط صف من جهاز المخابرات العامة وضابط صف من قوات الشرطة خلال عملية مداهمة في عاصمة البلاد، مشيرا إلى القبض على عنصرين إرهابيين.

مقتل 14 جندياً في هجوم إرهابي ببوركينا فاسو

وفي بوركينا فاسو، قتل 14 جنديا وأصيب 7 آخرون على يد مسلحين في هجوم شمال بوركينا فاسو، وقالت الحكومة في بيان، إن الهجوم وقع بالقرب من بلدة ييرجو في وسط إقليم سانماتنجا.

وأشارت الحكومة، إلى المنطقة يسيطر عليها إرهابيون مرتبطون بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وفي إسبانيا، أنقذت السلطات، أمس الاثنين، 14 مهاجرا في جزر البليار الإسبانية، من بينهم 11 مهاجرا ظنت أنهم لقوا مصرعهم في البداية، بينما تبحث فرق الإغاثة عن 3 آخرين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأنقذت مروحية إسبانية، 3 أشخاص كانوا في البحر، فيما عثرت قوات الأمن وخدمة الإنقاذ البحري على 9 آخرين في قارب، فيما ساعدت سفينة أخرى في إنقاذ شخصين آخرين، وجميعهم على قيد الحياة.

والأسبوع الماضي، وصل 19 قاربا على متنهم 257 شخصا، إلى جزر البليار، ليبلغ إجمالي القوارب التي وصلت إلى الجزر منذ بداية عام 2021، 118 قاربا على متنها 1764 مهاجرا.

تسرب 3000 برميل من النفط قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا

وتسببت مرساة سفينة اصطدمت بخط أنابيب يحمل نفطًا خامًا من منصة نفطية بحرية في تسرب 3000 برميل «126 ألف جالون» من النفط إلى المحيط الهادئ قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا.

ونتج عن التسرب الهائل، إلى نفوق الكثير من الأسماك، وتم إغلاق الشواطئ المحلية، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وخط الأنابيب متصل بمنصة نفط بحرية تملكها وتشغلها شركة «بيتا اوفرشور»، التابعة لشركة أمبليفي إنيرجي جروب، المنتجة للنفط الخام، كما تسبب التسرب في انخفاض أسهم أمبليفي إنرجي، بنسبة 43%، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتم إغلاق رصيف هنتنجتون بيتش، وهو مكان شهير لركوب الأمواج، وكان «هنتنجتون بيتش» الواقع جنوب لوس أنجليس، هو الأكثر تضررا حيث بلغت مساحة المحيط حوالي 34 كيلومترا مربعا وأجزاء من ساحلها مغطاة بالنفط.

وفي سياق متصل، قال خفر السواحل الأمريكي إن المسؤولين نشروا أذرع حماية بطول 625 مترًا، مما يساعد على احتواء وإبطاء تدفقات النفط، فيما جرى استعادة نحو 3150 جالونا، أمس الأول الأحد.