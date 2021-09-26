حوادث عالمية.. حريقان في إيطاليا والعراق وإعصار في أمريكا

شهدت مدينة «ميلانو» الإيطالية، مساء أمس السبت، اندلاع حريق في مبنى سكني غربي المدينة، فيما احترقت شقتان بالكامل، دون معرفة أسبابه، كما لم يسجل الحادث وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية.

وأجلى رجال الإطفاء، حوالي 100 من السكان على إثر الحريق، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وفي العراق، أعلنت مديرية الدفاع المدني، أمس السبت، إخماد حريق كبير في محافظة ميسان الواقعة في شرقي البلاد على الحدود الإيرانية.

10 فرق إطفاء شاركوا في السيطرة على حريق كبير اندلع داخل معمل لصناعة ورق الكارتون

وقالت مديرية الدفاع المدني العراقي، في بيان، إنه بمشاركة 10 فرق اطفاء سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق كبير اندلع داخل معمل لصناعة ورق الكارتون ومخزن للمواد البلاستيكية مشيدا من ألواح الجينكو في منطقة حي المصطفى.

وأضافت المديرية العراقية، أن فرق الإطفاء طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار خطرها إلى الدور السكنية القريبة من موقع الحادث، وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.

تحول إعصار سام إلى الفئة الرابعة

وفي الولايات المتحدة، أعلن «المركز الوطني الأمريكي للأعاصير» أن إعصار سام اشتد وتحول لإعصار من الفئة الرابعة، متوقعا اكتسابه المزيد من القوة خلال الليل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح المركز الأمريكي، أن موقع الإعصار حاليا على بعد حوالي 1655 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي لجزر ليوارد الشمالية، مصحوب برياح تصل سرعتها إلى 220 كيلومترا في الساعة.