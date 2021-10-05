مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بأسيوط

لقيت سيدة مصرعها وذلك بعد أن صدمها قطار الصعيد أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من القوة المعينة على محطة سكة حديد بني قرة دائرة المركز، يفيد وقوع حادث تصادم قطار بسيدة وذلك أثناء تخطيها مزلقان السكه الحديد دائرة المركز.

نقل الجثمان للمستشفى

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم قطار بالمواطنة "رجاء أحمد مهنى"، 55 سنة، وذلك أثناء تخطيها مزلقان السكه الحديد بقريه بني قرة.

جرى نقلها لمستشفى منفلوط المركزي وتوفيت داخل المستشفى وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي، جار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط خلال الفترة الماضية عددا من حوادث القطارات، من بينها إصابة شاب بغيبوبة وكدمات وكسور إثر سقوطه من أحد القطارات في أسيوط، وجرى نقله إلى المستشفى الجامعي للعلاج.

كما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب شخصان آخران، في حادث تصادم قطار رقم 210 القادم من القاهرة إلى أسيوط، بسيارة نصف نقل رقم «1279 ه ف ج» على مزلقان قرية فزارة التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.