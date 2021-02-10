إصابة شاب سقط من قطار الصعيد في أسيوط

أصيب شاب بغيبوبة وكدمات وكسور إثر سقوطه من أحد القطارات في أسيوط، وجرىنقله إلى المستشفى الجامعي للعلاج.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة القوصية بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من القوة المعينة على محطة السكة الحديد، بسقوط شاب من قطار بقرية تناغة، دائرة المركز .

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين سقوط الشاب «محمد أحمد محمد حسن»، 25 عامًا، مقيم بقرية الخوالد التابعة لمركز ساحل سليم، وإصابته بغيبوبه كامله وكدمات وكسور.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز أنه أثناء استقلاله القطار اختل توازنه وسقط على الأرض ما تسبب في إصابته، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرير محضرا بالواقعة ، وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط خلال الفترة الماضية عددا من حوادث القطارات كان آخرها الأسبوع الماضى حيث لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب شخصين آخرين، فى حادث تصادم قطار رقم 210 القادم من القاهرة إلى أسيوط، بسيارة نصف نقل رقم «1279 ه ف ج» على مزلقان قرية فزارة التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.