سماح أبو بكر: سعيدة باحتفاء مكتبة ميونخ بقصتي «لؤلؤة في السماء»

عبرت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، عن سعادتها باختيار مكتبة ميونخ بألمانيا لقصتها «لؤلؤة في السماء» الصادرة عن نهضة مصر كواحدة من أفضل قصص الأطفال في العالم.

أسباب احتفاء مكتبة ميونخ بقصة «لؤلؤة في السماء»

وأضافت «أبوبكر» لـ«الوطن»: سعيدة جدا باختيار مكتبة ميونخ قصة «لؤلؤة في السماء» كواحدة من أفضل قصص الأطفال في العالم، موضحة أن القصة تسعى لنشر قيم الخير والجمال على مر الأجيال خاصة وأن مكتبة ميونخ مكتبة عريقة تأسست بعد الحرب العالمية الثانية وتحصنت ضد أي مخاطر بهدف الحفاظ على تراث الإنسانية.

ووقعت قصة «لؤلؤة في السماء» للكاتبة سماح أبو بكر والصادرة عن دار نهضة مصر ضمن اختيارات كتالوج مكتبة ميونخ الدولية لعام2021 والتعريف بالقصة باللغة الألمانية، واعتبارها من أهم كتب الأطفال في العالم التي صدرت باللغة العربية.

وتتناول «لؤلؤة في السماء» قضية التنمر من خلال قصة فتاة تُدعى «سماء» والتي كانت تبكي سريعا لأي سبب؛ لذلك أطلقت عليها بعض زميلاتها في المدرسة لقب «سماء الممطرة صيفًا وشتاءً»، وكان ذلك يثير غضبها بشدة، ولكنها تتلقى رسالة من جدتها وهدية تغير طريقة تفكيرها، ومن ثم تستطيع مواجهة المشكلة وتصنع من نقطة ضعفها مراكز قوة.

وفي البطاقة التعريفية ضمن الترجمة الألمانية للقصة، جاء: «في الواقع لا يبدو هناك سبب في حزن سماء، فهي ناجحة في المدرسة ولديها الكثير من الهوايات، ومع ذلك فهي تبكي مرارا لأبسط الأسباب، أربعة من زميلات المدرسة يتنمرن على اسمها - سماء تعني الجنة – لكنهن يسخرن منها ويجعلن حياتها مريرة، «السماء تمطر فقط في الشتاء ولكن السماء في فصلنا لا تمطر فقط في الشتاء بل أيضا في الصيف»، الوحيدة التي تدرك حزنها وتجد العزاء عند جدتها.

موضوع قصة «لؤلؤة في السماء»

سماح أبو بكر عزت تروي هذه القصة عن موضوع التنمر في المدرسة بطريقة بديعة لغويا للطفل، نص متقن للغاية بالقافية وبخط جميل، مع حسن للرسوم المصاحبة بالأبيض والأسود.

وتعد الكاتبة سماح أبو بكر عزت واحدة من أهم المؤلفين في مجال أدب الطفل، حيث قدمت للوطن العربي أكثر من 40 إصدارًا في هذا التخصص ما بين قصص وكتاب تاريخي، حصدت من خلالها العديد من الجوائز العربية والدولية، وهي مذيعة تلفزيونية، وتكتب في الصحف والمجلات، وتعيش في القاهرة.