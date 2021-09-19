«نهضة مصر» تعقد مناقشة «موسكو.. تل أبيب» في المركز الثقافي الروسي

سعيًا لتقديم الجديد وتسليط الضوء على أهم القضايا التي تشغل العالم العربي، تعقد دار نهضة مصر للنشر مناقشة لأحدث إصداراتها «موسكو - تل أبيب» للدكتور سامي عمارة في المركز الثقافي الروسي يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2021 في حضور لفيف من المثقفين والسياسيين.

يأتي الكتاب كقراءة جديدة لتاريخ دولة إسرائيل ليقدم للقارئ العديد من الحقائق التي تستند على وثائق رسمية؛ ليؤكد على أن ما قدمه الاتحاد السوفيتي من جهد ومساعدات كان العامل الرئيس في قيام إسرائيل، على النقيض من الشائع حول «وعد بلفور» في 1917، وذلك ما أكده واعترف به مؤرخون سوفييت، ومؤسسو إسرائيل.

ولعل ما قام به الاتحاد السوفيتي لدعم قيام هذه الدولة، وما تلا ذلك من تدفق للهجرة السوفيتية منذ سبعينيات القرن الماضي، كان مقدمة لاختلال موازين الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وزيادة تعقيدها.

أبرز المعلومات عن المؤلف سامي عمارة

أما عن الكاتب فهو الدكتور سامي عمارة صحفي ومراسل تلفزيوني، حصل على الدكتوراه في اللغة الروسية والترجمة من جامعة لينجراد، ويعد أحد أهم خبراء الشؤون الروسية. وامتدت بدايته في العمل بين القاهرة وموسكو بعد تخرجه في كلية الألسن، ثم تحوله لعالم الترجمة والصحافة ليقدم للمكتبة العربية أكثر من 30 كتابًا في الثقافة والسياسة والتاريخ.

صدر له العديد من الإصدارات، من بينها «صراع الثروة والسلطة - قريبًا من الكرملين من جورباتشوف إلى بوتين - القاهرة- موسكو وثائق وأسرار - بوتين من الشيشان إلى الكرملين - مائتا يوم في اللهيب - جمال عبد الناصر».

وأصدر الدكتور سامي عمارة في 2019، كتابه «القاهرة - موسكو.. وثائق وأسرار (1952 - 1986)» عن دار الشروق، ويتناول العلاقة بين القاهرة والاتحاد السوفيتي في فترة من أخطر مراحل التاريخ المصري المعاصر، يكشف كواليس من العلاقات المصرية الروسية، خلال الفترة ما بين عام 1952 وعام 1986.