تحذير عاجل بعد أعطال فيس بوك وواتس آب: الهواتف مهددة بالاختراق

حذر الدكتور يسري زكي خبير أمن معلوماتي، من أن أعطال فيس بوك ومنصات التواصل الإجتماعي المفاجئة التي حدثت مساء أمس الاثنين لن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أن ملامح العطل الذي وقع توضح وجود شبهة تعمد لهجوم سيبراني تعرضت له السيرفرات الرئيسية لشركة فيس بوك ومنصاتها التي تشمل انستجرام وواتس آب.

أعطال فيس بوك

وقال زكي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أعطال فيس بوك التي حدثت أمس ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مرجحا أن تكون الهجمات التي تمت على منصات التواصل الإجتماعي «متتابعة أو متنقلة» بمعنى أنها قد تكون في صورة موجات لهجمات سيبرانية قد تحدث أعطال حتى في حالة إصلاح العطل الأخيرة.

وتابع خبير الأمن المعلوماتي قائلا: من الممكن أن تعود أعطال فيس بوك مرة أخرى إذا لم يتم غلق الثغرات التي حدثت، وهذه ليست المرة الأولى فقد حدث اختراق في وقت سابق طال أسماء ناس كثيرة تم اختراق بياناتها الشخصية.

وبخصوص تداعيات أعطال فيس بوك الأخيرة، فجر زكي مفاجأة بقولة: كل الصور الموجودة على حسابات الأشخاص بموقع فيس بوك قد تكون وسيلة لاختراق الهواتف فيما بعد لو أن المخترقين يستهدفون وضع فيروسات خبيثة داخل الصور التي تم اخراقها على خوادم الفيس بوك.

نصائح بتقليل استهلاك الوقت في السوشيال ميديا

وأكد الدكتور يسري زكي أيضا أن العطل الأخير ليس الأول من نوعه بخصوص وسائل الشوشيال ميديا لكن هذه المرة الأكثر تأثيرا، لأنها طالت أكثر من منصة في ذات الوقت والمستخدم ذاته أصبح معتاد على هذه المنصات ولم تكن بهذه الحدة قبل ذلك.

وواصل: الناس شعرت بالغضب الآن لأن أعطال فيس بوك كانت بمثابة ضربة موجعة، كما أن الناس أصبحت حياتها على منصات وسائل التواصل مثل الموبايل، يجب أن نقول لأنفسنا أن تعودنا الزائد عن الحد في تعاملنا مع وسائل التواصل الاجتماعي هو الذي أشعرنا بالألم هذا درس مستفاد، فالأفضل يجب أن نعتمد على وسائل التواصل بنسبة 100% ويجب أن نقلل من ذلك وليس تركها كلية.

وبعيدا عن الخسائر التقنية بسبب أعطال فيس بوك، فهناك خسائر اقتصادية أشارت إليها بعض وكالات الأنباء بخصوص تراجع أسهم فيسبوك بواقع 5.5% حيث انخفض سهم فيسبوك إلى مستوى 323.56 دولارا، بعد خسارة 19.5 دولارا عقب الأعطال الأخيرة، كما تراجعت أسهم شركة تويتر بأكثر من 6%، وأسهم شركتي جوجل وأمازون بأكثر من 2% بعد تسجيل أعطال في منصاتها.