فيسبوك: لا دليل على تعرض بيانات مستخدمي التطبيقات للاختراق أثناء التعطل

قال تطبيق فيسبوك Facebook، إن انقطاع الخدمة العالمية الذي أبقى تطبيقات الوسائط الاجتماعية الخاصة به في وضع عدم الاتصال لجزء كبير أمس، جاء بسبب مشكلة في تكوين الشبكة.

وأضاف تطبيق فيسبوك Facebook ، خلال «تدوينة» قام بنشرها الفريق الهندسي للشركة، إنه حتى الأن لا يوجد أي دليل على تعرض بيانات مستخدمي التطبيقات لأي اختراق أثناء فترة العطل التي حدثت أمس.

وأشار الفريق، إلى أن ما حدث كان بسبب الاضطراب في حركة مرور الشبكة والذي تسبب في تأثير على طريقة تواصل مراكز البيانات للشركة، ما أدى إلى توقف الخدمة.

وأوضح أن المشكلة الفنية أدت إلى انقطاع الشبكة الاجتماعية الأساسية لفيسبوك وتطبيق الصور إنستغرام Instagram وخدمات الواتساب WhatsApp والمسنجر لساعات، ما يمثل واحدة من أطول وأوسع حالات الفشل في الفترة الحالية.

توقف الخدمة عن 2.75 مليار شخص أمس

ولفتت التطبيق، إلى أن الانقطاع تسبب بشلل في حركة مجموعة من الخدمات التي يعتمد عليها أكثر من 2.75 مليار شخص يوميًا للتواصل والقيام بأعمال تجارية واستهلاك الأخبار.

واعتذر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك «مارك زوكربيرج» على صفحته على Facebook بعد استعادة الشبكة وتجاوز الاضطراب الذي حدث.

وتأثرت الأدوات الداخلية وأنظمة الاتصالات في Facebook بالتعطيل، ما زاد من التحدي الذي يواجه المهندسين الذين يعملون على تحديد المشكلة وحلها، كما انخفضت أسهم Facebook بنسبة 4.9% إلى 326.23 دولارًا عند الإغلاق في نيويورك، ولقد رفضوا قبل الإبلاغ عن انقطاع الخدمة ، بسبب ظهور المبلغين عن المخالفات.

وتوقفت تطبيقات Facebook الداخلية أيضًا عن العمل في عام 2019 ، بعد نزاع مع شركة Apple Inc، حيث أوقف بعض وظائف هذه التطبيقات على منصة صانع iPhone.

كان مدى اضطراب يوم الاثنين أكثر حدة، حتى أن بعض العمال كافحوا لاستخدام نظام شارة هوية Facebook في المكاتب أثناء انقطاع الخدمة.