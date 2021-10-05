«فيسبوك» تكشف سبب «عطل الـ6 ساعات»: خلل تقني داخلي

كشفت شركة «فيسبوك» سبب العطل الذي أصاب تطبيقات التواصل الاجتماعي الخاصة بها خلال الساعات الماضية، قائلة إن التذبذب في الشبكة تسبب بخلل في التواصل بين مراكز البيانات.

وأضافت الشركة في بيان، إن التذبذب في الشبكة تسبب بخلل في التواصل بين مراكز البيانات، مشيرة إلى خلل تقني داخلي تسبب في تعطيل عمل المنصة.

عودة الخدمة بشكل كامل

من جانبه، أكد رئيس منصة «واتس آب» عودة الخدمة بشكل كامل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت أسهم شركة «فيسبوك» تراجعت، أمس الاثنين، بـ 5.5%، كما انخفض سهمها إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار، كما تراجعت أسهم شركة «تويتر» بأكثر من 6%، وأسهم شركتي «جوجل» و«أمازون» بأكثر من 2% بعد تسجيل أعطال في منصاتها.

من جانبها، قالت قناة «سي إن بي سي»، إن انقطاع الخدمة، كلف «فيسبوك» أكثر من نصف مليون دولار في كل ساعة من عائدات الإعلانات بـ الولايات المتحدة.

مؤسس «فيسبوك» يعتذر عن العطل

وكان مؤسس موقع «فيسبوك»، الملياردير الأمريكي، مارك زوكربيرج، قدم في وقت سابق، اعتذاره لتعطل منصات التواصل الاجتماعي التابعة لـ شركته، مؤكدا أنها باتت تعود للعمل بشكل طبيعي.

وقال زوكربيرج، في تدوينة مقتضبة عبر موقع «فيسبوك»، في أول تعليق منه على العطل، إن «فيسبوك» و«إنستجرام» و«واتس آب» و«ميسينجر» عادت للعمل في الإنترنت، مضيفا: «أعتذر للاضطراب الذي وقع، أعرف المدى الكبير لاعتمادكم على خدماتنا للبقاء على اتصال بالناس الذين تحبونهم».

وكان مدير تكنولوجيا «فيسبوك» مايك شكرويبر، أعرب في وقت سابق عن أسفه نتيجة العطل، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وكان «فيسبوك»، قال في وقت سابق، إن خدماته عادت إلى العمل بشكل فعال وإلى الوضع الطبيعي، مضيفا في بيان، أنه لا يوجد أي دليل على أن بيانات المستخدمين لمنصات الشركة تعرضت لأذى بسبب العطل، موضحا أن «نعتقد أن سبب التعطل الذي أصاب منصاتنا سببه تعديلات خاطئة في الإعدادات».

جلسة استماع لـموظفة سابقة بـ «فيسبوك» في الكونجرس.. والموقع: لا اختراق

دعا الكونجرس الأمريكي، الموظفة المستقيلة من شركة «فيسبوك»، فرانسيس هاوجن، التي سربت وثائق داخلية إلى جلسة استماع، اليوم.

وكانت تطبيقات تابعة لشركة «فيسبوك» الأمريكية، تعطلت أمس الاثنين، منها موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك» و«إنستجرام» وتطبيق «واتس آب»، حول العالم.

وكانت مدونة «تيك كرانش» الإلكترونية، قالت في قوت سابق، إن «إنستجرام»، أظهر علامة «خطأ خادم 5xx»، والتي تشير إلى أن هذه مشكلة تتعلق بخوادم «فيسبوك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وكانت هوجن قالت في حديثها مع وسائل إعلام أمريكية، إن الشركة تضع أرباحها فوق الصالح العام، على حساب خطاب الكراهية، كما تغاضت عن أضرار كثيرة يسببها الموقع لمستخدميه ومستخدمي تطبيق «إنستجرام».

وكشفت مديرة الإنتاج السابقة في «فيسبوك»، فرانسيس هوجن، خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي إس» الأمريكية، أنها كانت وراء تسريب معلومات تتعلق بسياسات الموقع إلى صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

ونشرت الصحيفة تحقيقًا متعدد الأجزاء أظهر أن «فيسبوك» كان على دراية بمشاكل تطبيقاته، بما في ذلك الآثار السلبية للمعلومات المضللة والضرر الذي تسببه «إنستجرام» خاصة للفتيات الصغيرات.

«هوجن»: «فيسبوك» يطبق قواعد مختلفة على الحسابات رفيعة المستوى

وقالت هوجن، إن «فيسبوك» يطبق قواعد مختلفة على الحسابات رفيعة المستوى، والمنصة لعبت دورا في هجوم 6 يناير الماضي على «مبنى الكابيتول»، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وأشارت هوجن، إلى أنه كان هناك تضارب في المصالح بين ما هو مفيد للجمهور وما هو جيد لـ الموقع، واختارت الشركة دائما مصالحه الخاصة لكسب المزيد من الأموال.

وكانت هوجن قدمت منذ حوالي شهر، ما لا يقل عن 8 شكاوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، وقالت إن شركة «فيسبوك» تخفي أبحاثًا حول أوجه القصور فيها عن المستثمرين والجمهور، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأشارت هوجن، في حوار مع شبكة «سي بي أس» وصحيفة «وول ستريت» إلى أن المنصة تزيد من الكراهية وتنشر معلومات مضللة وتسبب الأزمات السياسية، موضحة أن خوارزميات الشركة تعزز الفرقة، وأن عصابات المخدرات والاتجار بالبشر تستخدم خدمات الموقع علنا.

«البيت الأبيض»: إدارة بايدن تريد أن ترى إشرافًا فدراليًا أكبر على شركات التكنولوجيا

وكانت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، جين ساكي، قالت في وقت سابق، إن تعليقات هوجن أثبتت أن جهود قطاع التكنولوجيا لتنظيم نفسه لم تنجح، موضحة خلال مؤتمر صحفي، أن إدارة الرئيس جو بايدن تريد أن ترى إشرافًا فدراليًا أكبر على شركات التكنولوجيا التي تمكنت الآن من السيطرة على الكلام والخطاب العنيف أو البغيض على منصاتها بأنفسهم.

وأضافت ساكي، أن تعليقات هوجن أثبتت القلق الكبير الذي عبر عنه بايدن والمشرعون حول كيفية عمل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان كبير الخبراء الأمنيين في شركة " كاسبرسكي لاب الروسية لأمن الحواسيب، سيرجي جولوفانوف، قال في وقت سابق، إنه ليس هناك دليل ملموس على أن العطل نتيجة هجمات إلكترونية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، واجهوا في وقت سابق مشاكل في استخدام منصات «زووم» و«يوتيوب» و«نتفليكس» و«فايبر»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

انضمام حوالي 50 مليون مستخدم جديد إلى منصة «تليجرام»

وفي سياق متصل، أعلنت شركة «تيليجرام»، انضمام حوالي 50 مليون مستخدم جديد إلى منصتها للتواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم عقب عطل كبير ضرب موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الاثنين.

وقال مدير قسم التحاليل في «تي جي ستات»، يوري كيجيكين، في حديث لشبكة «آر تي»، الروسية، إنه بحسب التقديرات، سجل في تليجرام خلال بضعة ساعات ماضية أكثر من 50 مليون مستخدم جديد.