انخفاض القيمة السوقية لـ«فيسبوك» إلى 967 مليار دولار

انخفضت القيمة السوقية لشركة «فيسبوك»، المالكة لشركتي «إنستجرام» و«واتس آب» اللتين تعرضتا لعطل مفاجئ أمس الاثنين، إلى نحو 920 مليار دولار، فيما بلغت خسارة مؤسس الشركة، مارك زوكربيرج، نحو 6 مليارات دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ووفقا لـ «مؤشر بلومبيرج» لأصحاب المليارات، إن ثروة زوكربيرج من حوالي 140 مليار دولار إلى 121.6 مليار دولار، ليتراجع إلى المركز الخامس خلف مؤسس مايكروسوفت، بيل جيتس،

وأشارت تقارير إعلامية، إلى خسارة «فيسبوك» ما يصل إلى 20 مليار دولار، وانخفضت القيمة السوقية لها لتصل إلى 967 مليار دولار، فيما هبط سهم شركة فيسبوك 4.9 %، ليرتفع إجمالي التراجع في سهم الشركة إلى حوالي 15 % منذ منتصف سبتمبر الماضي.

«بلومبرج»: سعر سهم فيسبوك وصل الى 322.7 دولارا

وقال موقع «بلومبيرج»، إن سعر سهم فيسبوك، وصل الى 322.7 دولارا، الأمر الذي أدى إلى خسارة زوكربيرج حوالي 6 مليارات دولار من إجمالي ثروته.

وكانت بورصة «وول ستريت»، أغلقت أمس الاثنين، على انخفاض، حيث تخلص مستثمرون من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة وغيرها من أسهم الشركات الكبرى في مواجهة ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وانخفضت أسهم كل من آبل ومايكروسوفت وأمازون وألفابت، بما يزيد على 2%.

وأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية على انخفاض، في جلسات تداول «بورصة ‏‏‏‏نيويورك»، و‏سجل مؤشر «داو جونز الصناعي»، تراجعا بـ ‏‎323.54‎‏ نقطة، بما يعادل‏ ‏‎0.94‎‏ %، ليحقق ‏‏‏‏‎34002.92‎‏ ‏‏‏نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

انخفاض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار ‏‎56.58‎‏ نقطة

كما انخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار ‏‎56.58‎‏ نقطة أي 1.30 %، ‏‏‏ليسجل‏‎4300.46 ‎‏ ‏نقطة، فيما هبط مؤشر «ناسداك المجمع»، 311.22 نقطة أي 2.14 ‎‏% ليحقق ‏‎14255.48‎‏ نقطة.‏

وفي سياق آخر، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات بعد إعلان تجمع «أوبك+»، التزامه بالاتفاق القائم بشأن الزيادة التدريجية في إنتاج النفط.

«خام برنت» يصعد فوق 81 دولارا للبرميل

وصعد خام برنت فوق 81 دولارا للبرميل وسط أنباء عن استمرار المجموعة في خطتها لزيادة الإنتاج تدريجيا، بدلا من تقديم المزيد من الإمدادات إلى السوق.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤها، اتفقوا في وقت سابق، على التمسك بإضافة 400 ألف برميل يوميا من النفط إلى السوق في نوفمبر المقبل، لتهدئة سوق تشهد طلبا كبيرا.

من جانبه، قال عن وزير النفط الكويتي محمد الفارس، أمس الاثنين، إن قرارات «أوبك+» تستهدف تحقيق استقرار وأمن الإمدادات، مضيفا إن آثارها إيجابية، فيما أشار رئيس «وكالة الطاقة الدولية»، فاتح بيرول، إن التقلبات الحالية في أسواق الطاقة، التي أدت إلى ارتفاع هائل في أسعار الغاز الطبيعي، لاعلاقة لها بتحول العالم بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وأضاف بيرول، أمام منتدى «إنرجي إنتيليجنس» عبر الإنترنت أن الأسعار المرتفعة كانت نتيجة لأنماط الطقس وتوقف الصيانة خلال فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

واتفق وزراء مالية منظمة اليورو، امس الاثنين، على أن تسارع التضخم في المنطقة بفعل زيادة أسعار الطاقة أمر مؤقت في الأغلب ونمو الأسعار سيتباطأ مجددا العام المقبل مثلما توقع البنك المركزي والمفوضية الأوروبية.

وفي سياق آخر، أوقفت بورصة هونج كونج للأوراق المالية، أمس الاثنين تداول سهم شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة المتعثرة «إيفرجراند»، فيما لم تعلن إدارة البورصة في بيان عن سبب وقف التداول.

«صندوق النقد» يدعو الجزائر إلى إعادة ضبط سياستها الاقتصادية

من جانبه، دعا «صندوق النقد الدولي»، الجزائر التي تضرر اقتصادها بشدة من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وانخفاض أسعار المحروقات، إلى إعادة ضبط سياستها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية.

وأشار وفد صندوق النقد، أجرى نقاشات عبر التواصل عن بعد مع السلطات الجزائرية بين 13 سبتمبر و3 أكتوبر الجاري، في بيان، إلى أن الاقتصاد يشهد انتعاشا تدريجيا، حيث من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي 3% هذا العام.

وأضاف الوفد، أن المتوسط السنوي لمعدل التضخم تسارع إلى 4.1% في يونيو 2021 وأن النمو من المرجح أن يظل ضعيفا بسبب التراجع المتوقع للقدرة الانتاجية في قطاع النفط في سياق تخفيض الاستثمارات المقرر في 2020 والسياسات الحالية التي من شأنها الحد من القروض الممنوحة للقطاع الخاص.