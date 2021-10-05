«الجزار» يتفقد اليوم مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة أسوان

يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم، بجولة تفقدية بالمشروعات التي تنفذها الوزارة في محافظة أسوان، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وقيادات الوزارة والمحافظة.

ويطمئن على سير العمل بـ«أسوان الجديدة»

ومن المقرر أن يتفقد وزير الإسكان ومرافقوه، المشروعات المختلفة بمحافظة أسوان، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروعات مدينة أسوان الجديدة، والتي تشمل الشريط النهري السياحي، والمشروعات السكنية والخدمية.