الجامعة العربية تشكر مصر على دعمها لقوافل المساعدات الإنسانية للصومال

أوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الجامعة قدمت شحنة مساعدات إنسانية وصحية إلى جمهورية الصومال مطلع هذا الأسبوع، بتمويل من مجلس وزراء الصحة العرب، وذلك في إطار جهود الجامعة العربية «لدعم جمهورية الصومال الفيدرالية».

مصر تدعم قوافل المساعدات الإنسانية للصومال

وصرح المصدر، بأن الجامعة العربية وجهت الشكر إلى حكومة جمهورية مصر العربية لما قدمته وزارة الصحة والسكان المصرية من تسهيلات كبيرة في عملية شراء هذه المساعدات الإنسانية من السوق المحلية، وإلى تخصيص طائرة عسكرية لنقل هذه المساعدات إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

كما أكد المصدر حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية على مواصلة تنسيق الجهود العربية نحو دعم ومؤازرة الحكومة والشعب الصومالي الشقيق على جميع الجوانب الإنسانية والسياسية.