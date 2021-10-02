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مصر ترسل مساعدات طبية وأدوية للأشقاء في دولة الصومال

كتب:

محمد مجدي
09:30 ص | السبت 02 أكتوبر 2021
لوجو القوات المسلحة

لوجو القوات المسلحة

أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية، المقدمة من وزارة الصحة والسكان، إلى جمهورية الصومال الشقيقة، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المِحن والأزمات.

وأعرب الجانب الصومالي عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية، والمساندة التي تقدمها للشعب الصومالي، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.

تأتي تلك المساعدات تأكيدا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال، وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية في مختلف الظروف، وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم. 

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