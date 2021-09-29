أبو الغيط يتفقد جناح جامعة الدول العربية في معرض «إكسبو دبي 2020» (صور)

تفقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء أمس الثلاثاء، جناح جامعة الدول العربية في معرض إكسبو 2020 دبي قبيل افتتاحه رسميًا في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك على هامش زيارته للإمارات للمشاركة في افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2021».

أبو الغيط يبدي إعجابه ببساطة الأفكار المطروحة عن الجامعة العربية

وتنقل الأمين العام بين أقسام الجناح المستوحاة تصاميمه من قاعات المقر التاريخي للجامعة بالقاهرة، مبدياً إعجابه ببساطة وملاءمة الأفكار المطروحة لتلقين الجمهور الزائر عن الجامعة بتاريخها وحاضرها وآفاقها المستقبلية، وفق ما صرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، والمفوض العام لمشاركة الجامعة العربية في إكسبو دبي 2020.

«ألف مفتاح ومفتاح» شعار جناح الجامعة العربية

وأوضح أنَّ جناح الجامعة العربية، الدي تمّ إعداده تحت شعار «ألف مفتاح ومفتاح»، يتيح لزواره أن تكون تجربتهم بشكل تفاعلي مبتكر، مما يوفر لهم فرصة لاستكشاف مسيرة العمل العربي الجماعي من منظور جديد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتبع رحلة طويلة من العمل الجماعي العربي لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي والاستقرار والتنمية.

وأعرب الأمين العام عن إعجابه بفكرة إعداد واجهة الجناح من مجموعة من الوجوه العربية، من مختلف المجتمعات والأصول بما يعكس التنوع الكبير الذي تتسم به التركيبات السكانية في العالم العربي، مشيرًا إلى أنَّ تنفيذ الفكرة أضفى بعداً إنسانياً مطلوباً وكذلك لوناً مبهجاً على جناح الجامعة، وأكسبه تميزاً يضاف إلى تميز موقعه الفريد داخل المعرض.

وعاين الأمين العام بعض ما تعرضه النوافذ «المفاتيح» العشرة للجناح، والتي تعرف الزائر بشكل مبسط على ما تحقق تحت مظلة جامعة الدول العربية من تعاون عربي في مختلف المجالات، كما تتيح له التفاعل معها بتقديم رأيه فيها ومقترحاته لتطوير العمل العربي المشترك.

وأوضح أنَّ مشاركة جامعة الدول العربية في اكسبو دبي، وهي الاولي من نوعها بهذا الحجم، لا تقتصر على ما يقدمه الجناح فقط بل تتعداه إلى إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة ضمن برنامج يمتد على مدار 6 أشهر ويتوافق مضمونه مع محاور معرض إكسبو دبي والتي تركز على موضوعات الابتكار والشباب والمرأة.

وأشار إلى إعراب الأمين العام عن امتنانه للدعم الذي تلقته الجامعة من دولة الامارات ومن إدارة إكسبو دبي 2020 والذي مكن الجناح من الخروج بالشكل المتميز الذي يليق بالجامعة ومكانتها، وثنائه علي جهود فريق الامانة العامة علي جهودهم الكبيرة طيلة اربع سنوات و التي تكللت بتقديم الجناح بشكل مبتكر وحداثي.