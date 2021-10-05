وزير الطاقة السعودي بحفل «الربط الكهربائي»: تطلعات مصر والمملكة واحدة

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، إنَّ مصر والسعودية يعتبران دولة واحدة، فالأحلام والتطلعات واحدة والتاريخ واحد والمستهدفات واحدة، مضيفًا أنَّه جار السعي لتنفيذها وفقًا لقيادات الدولتين الفاعلة القادرة المتمكّنة، والتي تحوّل الواقع لإنجازات محسوسة وملموسة، مشددًا على أنَّ أي عمل ثنائي مشترك سيتمّ إنجازه مهما بلغت التحديات والصعاب، ويجب ألا يتمّ التقليل من القدرات والتجارب والخبرات للدولتين.

هناك حرص شعبي على استدامة العلاقات المصرية السعودية

وأضاف وزير الطاقة السعودي، خلال كلمته بحفل توقيع مصر والسعودية بروتوكول البدء في مشروع الربط الكهربائي، أنَّ العلاقات المصرية السعودية لا تحرص عليها قيادات الدولتين فقط، ولكن هناك حرص شعبي على ديمومتها، مشددًا على أنَّ ربط الكهرباء بين مصر والسعودية سيعزز ربط عدة مناطق، مبينًا أنَّ هذا الوريد الكهربائي رابطًا فيما تسعى له المنظومة العربية لعمل جماعي مشترك يشعر به الجميع، وسيمكّن السعودية للانتقال لآفاق أكبر للربط العالمي مع دول أخرى بأوروبا وغيرها.

انتقلنا من ظاهرة الوعود الكلامية إلى التنفيذ

وتابع وزير الطاقة السعودي أنَّه تمّ الانتقال من ظاهرة الوعود الكلامية لظاهرة النفاذ والتنفيذ لما يمكن أن يكون حقيقة في أشهر معدودة، وبقدر ما يتم تأكّيد ذلك من خلال أفعال ملموسة ومحسوسة، بقدر ما تزداد الثقة بأن الحكومتان ستكونان منجزتان لكل التطلعات.

واستكمل وزير الطاقة السعودي: «أعتقد أننا سنكون سعداء وفخورين إذا مكّنا كل مواطن ومواطنة مصرية وسعودية وكل من يحب مصر والسعودية أن يكون اليوم لديهم كهرباء».