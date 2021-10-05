خطة للاستفادة من مقومات أسيوط وإعادة تأهيل أملاك الدولة

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عددًا من المشروعات التنموية المقرر تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وتعظيم الاستفادة من مواردها وزيادة الاستثمارات بها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل إحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة.

خطة للاستفادة من مقومات وإمكانيات المحافظة وإعادة تأهيل أصول الدولة

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس مدحت محمد حسن مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة، وأوضح محافظ أسيوط أنه تم وضع خطة للاستفادة من مقومات وإمكانيات المحافظة وإعادة تطوير وتأهيل أصول الدولة ممثلة في عدد من المشروعات التنموية لتحقيق أعلى استفادة بما يعود بالنفع على مواطني المحافظة لافتًا إلى تخصيص مساحة 31050 متر مربع بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر التابعة لمركز البداري لإقامة مجمع للصناعات الغذائية لافتا إلى ضرورة التعاون مع جميع الجهات والهيئات المختلفة وتوحيد الجهود وتعظيم العائد من الموارد المتاحة حتى يحدث التكامل في العمل وينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين مستوى معيشتهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وأشار مدحت محمد حسن مدير عام إدارة الاستثمار إلى دراسة عدة مقترحات مع هيئة تنمية الصعيد لتنفيذ بعض المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين مثل ثلاجات لحفظ المحاصيل الزراعية بالقرى لخدمة صغار المرزاعين بالإضافة إلى إقامة منطقة حرفية صناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط على مساحدة 570 فدانا لفتح مجالات لتشغيل العمالة.

تعيين وكيلاً لمعهد جنوب مصر للأورام و آخر رئيساً لقسم الكيمياء الحيوية

من جهة أخرى، أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتعيين الدكتور محمد أبو المجد سالم محمد الأستاذ بقسم جراحة الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام، وكيلاً للمعهد لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و ذلك لمدة ثلاث سنوات

كما أصدر رئيس الجامعة قراراً أخر بتعيين الدكتورة أماني أسامة محمد أحمد الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب رئيساً للقسم وذلك لمدة ثلاث سنوات .