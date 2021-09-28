محافظ أسيوط يناقش استعدادات المدراس لاستقبال العام الدراسي الجديد

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا تنسيقيًا، لمناقشة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد، والوقوف على مدى جاهزية المدارس، والانتهاء من أعمال الصيانة، قبل استقبال الطلاب، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومتابعة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاع التعليم بالمحافظة على اللقاح، وتوفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من الفيروس بالمدارس لخلق بيئة تعليمية نظيفة، وتنفيذ خطة الدولة بشأن تطوير التعليم واستراتيجية التنمية المستدامة.

تذليل العقبات أمام قطاع التعليم

وأعلن محافظ أسيوط، خلال كلمته بالاجتماع، تقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التي تواجه قطاع التعليم، واتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بمراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والقرى والأحياء والوحدات المحلية، والتأكيد على استمرار أعمال النظافة، ورفع المخلفات، وإزالة كافة الإشغالات حول المدارس، ومنع انتشار الباعة الجائلين.

وأكد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي، واستقبال الطلاب، والمتابعة الدورية والمستمرة للعملية التعليمية بكافة قطاعاتها، وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالإدارات، من أجل مصلحة الطالب والمدرسة.

تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا بالمدارس

وطالب المحافظ قيادات «التعليم» بالمحافظة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى قرى ومراكز المحافظة لمواجهة جائحة كورونا ومنها: «مراعاة التباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي، وارتداء الكمامات، مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات، وتعقيم المدارس بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي، والتأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس»، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب وجميع العاملين بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة والمترددين عليها.

توعية الطلاب بإجراءات الوقاية من الفيروس

كما شدد على ضرورة متابعة تنفيذ تلك الإجراءات الوقائية بكل دقة، والإعلان عنها في أماكن واضحة بالمدارس، ومتابعة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالقطاع على اللقاح، فضلًا عن تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب باتباع الخطوات اللازمة للوقاية من الفيروس، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين، وغرس الانتماء والوطنية بين الطلاب والنشء لتخريج جيل جديد قادر على قيادة مستقبل البلاد.

غلق «السناتر» بالتنسيق مع مديرية الأمن

وشدد محافظ أسيوط على غلق مراكز الدروس الخصوصية «السناتر»، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كمديرية الأمن وغيرها، على أن يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأي أنشطة تعليمية خارج المدارس، مشيرًا إلى التنسيق مع إدارة المرور ومديرية الأمن، لتحقيق الانضباط واتخاذ التعديلات المرورية، والإجراءات اللازمة لتخفيف التكدس المروري أمام المدارس، وتحديد أماكن انتظار السيارات، لمنع التزاحم بالشوارع خاصة داخل مدينة أسيوط.

معارض مخفضة لتوفير مستلزمات المدارس

ولفت المحافظ إلى تنظيم معارض لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزي المدرسي، لجميع المراحل التعليمية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لا تقل عن 25%، وذلك بالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وشدد على ضرورة التنسيق مع مديريات التعليم وشركات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء، للتأكد من توافر جميع المرافق بجميع المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية.

كما وجه المحافظ بإيجاد الحلول للمشكلات القائمة، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، وتكليف مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بفحص جميع الطلبات، وتقديم تقرير عاجل بالحلول والمقترحات لسرعة تنفيذها.