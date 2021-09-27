محافظ أسيوط يعتمد نتيجة مسابقة اختيار القيادات الوسطى بالتعليم

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، نتيجة مسابقة اختيار القيادات الوسطى بمديرية التربية والتعليم للعام 2021/2022، حيث جرى اختيار 1573 من القيادات الوسطى التي نجحت في اجتياز الاختبارات المؤهلة، من بين مئات المتقدمين بجميع الفئات.

وأكد محافظ أسيوط، خلال لقائه محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام إدارة التعليم الفني، على أهمية الترقيات والتدرج الوظيفي للقيادات والمعلمين ومسؤولي التعليم، وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة في مجال التعليم و«رؤية مصر 2030» للنهوض بالمنظومة التعليمية بمختلف أركانها.

اختبارات على مستوى عال من الشفافية

وقال محافظ أسيوط، إن الاختبارات جرت بمستوى عال من النزاهة والشفافية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، موضحًا أن اختيار اللجنة المسؤولة عن التقييم واختيار القيادات لوظائف «وكيل إدارة تعليمية – موجه عام – موجه أول – موجه – مدير ووكيل مدرسة» لجميع مراحل ونوعيات التعليم، جاء وفقا للضوابط والأحكام الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، وإعمالًا لما جاء بالمواد (10-11-12) من اللائحة التنفيذية 428 لسنة 2013 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2013، وقرار مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020 وقرار وزير التربية والتعليم الذي ينظم تشكيل واختصاصات اللجنة المنصوص عليها للنظر في اختيار المرشحين لشغل هذه الوظائف، وبناءً على الإعلان المنشور مسبقًا، مؤكدًا أن المعايير تراعي قياس المهارات الفردية والجماعية ومهارات التواصل وقوة الحضور والكفايات الشخصية وغيرها من شروط اختيار القيادات الوسطى، في اختيار القيادات.

الوظائف المتاحة في الاختبارات

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أن المسابقة شملت فئات «مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية ومدير مدرسة ووكيل مدرسة وموجه أول وموجه»، على أن تشمل مدة شغل الوظيفة سنتين قابلة للتجديد لوظيفة «مدير إدارة ووكيل إدارة ومدير مدرسة ووكيل مدرسة»، و3 سنوات تُجدد لمرة واحدة لوظيفة «موجه عام وموجه أول وموجه».

1573 ناجحا في المسابقة

وأشار وكيل الوزارة بالمحافظة، إلى أنه قد سبق الإعلان عن إجراء المقابلات لاختيار القيادات التعليمية بمختلف المراحل، موضحًا أن اللجنة بدأت عملها بعقد مقابلات للراغبين في التقدم لمنصب «مدير ووكيل مدرسة تعليم فني»، وأعقب ذلك اختيار الموجهين في باقي التخصصات على اختلاف أنواعها، ثم مدير ووكيل إدارة تعليمية، ثم التجديد للقيادات بمختلف التخصصات، وذكر أن عدد المتقدمين الذين اجتازوا اختبارات المسابقة بنجاح بلغ عددهم 1573 متقدمًا في التعليم الفني والتعليم الإعدادي والثانوي والتعليم الابتدائي وتنسيق الخدمات وللمدارس الرسمية ومدارس التربية الخاصة.