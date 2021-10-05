الشباب والرياضة وجامعة كفر الشيخ يختتمان فعاليات مهرجان الأسر الطلابية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة وجامعة كفر الشيخ ، فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية، تحت عنوان «شباب جامعات الجمهورية الجديدة»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة.

700 طالب وطالبة يشاركون في منافسات المهرجان

شارك خلال منافسات المهرجان 700 طالب وطالبة من 28 جامعة مصرية في الألعاب الرياضية «خماسي كرة القدم - تنس الطاولة - كرة السرعة - دارتس - بالإضافة إلى ألعاب ترويحية مفتوحة».

وكانت النتائج كالتالي:

أولاً: كرة السرعة «طلاب»

- المركز الأول محمد أشرف أنس، جامعة كفر الشيخ.

- المركز الثاني أحمد محمد عبدالله، جامعة الزقازيق.

- المركز الثالث عبدالله طارق، محمد جامعة حلوان.

كرة السرعة «طالبات»

- المركز الأول رنا إسماعيل إبراهيم، جامعة عين شمس.

- المركز الثاني جويرة سعيد مصطفي، جامعة حلوان.

- المركز الثالث روان محمد الحسيني، جامعة كفر الشيخ.

ثانياً : تنس الطاولة «طلاب»

- المركز الأول أكرم سيد أبو نور، جامعة كفر الشيخ.

- المركز الثاني خالد شريف فتحي، جامعة طنطا.

- المركز الثالث عاصم هلال، جامعة حلوان.

تنس الطاولة « طالبات »

- المركز الأول رحمة عميرة، جامعة طنطا.

- المركز الثاني مارينا وجدي درياس، جامعة الأقصر.

- المركز الثالث نورهان محمود كمال، جامعة الزقازيق.

ثالثاً: خماسي كرة القدم

- المركز الأول جامعة بنها.

- المركز الثاني جامعة بورسعيد

- المركز الثالث جامعة بني سويف.

رابعاً: لعبة الدارتس «طلاب»

- المركز الأول علاء محمد عيدا، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني أحمد محمد عمر، جامعة الأقصر.

- المركز الثالث عبدالرحمن محمد موسي، جامعة جنوب الوادي.

لعبة الدارتس «طالبات»

-المركز الأول ندي محمود عبد العزيز، جامعة قناة السويس.

- المركز الثاني إسراء عطا شرموخ، جامعة أسيوط.

- المركز الثالث ولاء فريد سيد، جامعة الوادي الجديد.

العريش تفوز بالمركز الأول في الألعاب الترويحية

خامساً: الألعاب الترويحية

- المركز الأول جامعة العريش.

- المركز الثاني جامعة بني سويف.

- المركز الثالث جامعة الإسكندرية.

سادساً: مشروع اتحاد الطلاب

- المركز الأول جامعة سوهاج.

- المركز الثاني جامعة العريش.

- المركز الثالث جامعة السويس.

وشهد حفل الختام الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأحمد عبدربه مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بوزارة الشباب والرياضة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.