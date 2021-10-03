وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحيرة يفتتحان عددا من المشاريع

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك توجهات من القيادة السياسية للاهتمام بالتنمية الشاملة في قطاع الرياضة، مؤكدًا أن هناك ربطًا بين ملاعب المدارس ومراكز الشباب وكيفية خدمة كل منهما للآخر.

الاهتمام بالريف المصري

وأضاف صبحي أثناء جولته مع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضمن افتتاح عدد من المشروعات: «أن الاهتمام بالريف انعكس على مشاركة الفتيات في ألعاب كرة القدم»، مشيرًا إلى أن هناك تطويرًا شاملًا بقرى حياة كريمة بالبحيرة، حيث يستمر التطوير بالتعاون مع محافظ البحيرة.

تقدم في مجال الاستثمار

وتابع: «قرى حياة كريمة حققوا تقدما كبيرا في مجالات الاستثمار، والتطوير والموازنة الحرة، وكذلك توافر الموارد الذاتية التي يقدمها محافظ البحيرة، كما أنّ له دورا إيجابيا في تسيير العملية الإدارية من خلال الحصول على التراخيص».

وقدّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر إلى القيادة السياسية، لافتا إلى أن مصر تعد من أولى دول العالم في التوجه بتطوير الريف المصري، مشيرا إلى أن هناك اهتمامًا من مجلس الوزراء بتطوير الريف المصري، كما أن هناك مهامًا بتنفيذ المشروعات داخل الريف.

مهام الشباب والرياضة

وتابع: «وفيما يتعلق بمهام الشباب والرياضة في المرحلة الأولى بتطوير الريف المصري تم تطوير وإنشاء أكثر من 1000 مركز على مستوى الجمهورية ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة».

واختتم وزير الشباب: «أن نهج الوزارة ليس فقط بناء مراكز الشباب؛ ولكن ما يقدم أيضًا داخله من موضوعات رياضية وتثقيفية ومجتمعية لتنمية مدارك الشباب المصري».