سفير سلوفاكيا ووفد روسي يزوران متحف الحضارة بالفسطاط (صور)

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية خلال اليومين الماضيين عدد من الزيارات الهامة، منها زيارة السفير فالير فرانكو سفير جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وكان في استقبالهم الدكتور احمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وقام بتعريفهم بالموقع الفريد للمتحف، الذى يقع في مدينة الفسطاط أول عاصمة إسلامية لمصر، ويمثل الموقع ملتقى حقيقي لكل عصور الحضارة المصرية.

مشاركة للوفد الروسي.. ضم 30 شابا وفتاة

كما استضاف المتحف الوفد الروسي المشارك في منتدى الشباب المصري الروسي الذي ضم 30 شابا وفتاة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في إطار عام التبادل الإنسانى بين مصر وروسيا.

جولة داخل قاعة المومياوات الملكية

وقد قام أعضاء وفد الشباب الروسي وسفير سلوفاكيا المصري بجولة داخل قاعات المتحف، كما اصطحبهم أمناء المتحف داخل قاعة العرض المركزي للتعرف على القطع الأثرية والمقتنيات التاريخية التي تنتمي إلى حقب زمنية مختلفة، وقطع تراثية نادرة، كما قاموا أيضاً بجولة تعريفية داخل قاعة المومياوات الملكية، والتي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين.

الزائرين التقطوا الصور التذكارية داخل المتحف

وأعرب سفير سلوفاكيا و أعضاء الوفد الروسي، في ختام الزيارتين، عن سعادتهم بزيارة المتحف وإعجابهم بالقطع الأثرية المميزة والفريدة المعروضة به، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بالمتحف.