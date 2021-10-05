مستشار رئيس الوزراء عن الانتقال لـ«الإدارية»: لدينا ملف شخصي لكل موظف (فيديو)

كشف هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، كواليس الاستعداد لنقل موظفي الهيكل الإداري بالحكومة إلى العاصمة الإدارية، موضحًا أنَّ النقل للعاصمة الإدارية تجربة لإصلاح الجهاز الإداري، موضحًا أنَّه سيتمّ تنمية القدرات البشرية لـ60 ألف موظف في مرحلة أولى تجريبية، مبينًا أنَّ هذا التقييم يتضمن قدرات الحاسب الآلي للموظف، واللغة العربية والإنجليزية والمهارات الشخصية، لافتًا إلى أنَّه تمّ تحديد ملف شخصي لكل موظف يضم نقاط قوته وضعفه.

الجدول التدريبي بدأ في سبتمير 2020

وواصل مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري حديثه قائلًا: «طلع لكل موظف من الـ60 ألف جدول تدريبي، والجدول التدريبي بدأ في سبتمير 2020، وسيتمّ الانتهاء منه الشهر المقبل، وجميعهم سيحصلون على الدورات التدريبية التي ترفع من كفاءتهم بالحكومة».

وفيما يخص آلية حل أزمة تشابك الأوراق المطلوبة لتقديم خدمة ما، أوضح مستشار رئيس الوزراء، أنَّه يتمّ العمل على ميكنة الخدمات، بعد تنقيتها وتحديثها، بهدف الوصول إلى حكومة دون أوراق».

نتابع عمليات الشحن من بلد المنشأ عبر الميكنة

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، إنَّه من خلال عمليات الميكنة سيتمّ متابعة عمليات الشحن من بلد المنشأ، منوهًا إلى أنَّ مصر تبنت رؤية واضحة لرفع كفاءة الخدمات الأساسية للحكومة والوصول لجهاز إداري كفء وفعال.

وأكّد أنَّ عملية ميكنة الخدمات الحكومية تقضي على 80% من فرص الفساد، حيث ستفصل عملية الميكنة بين المستفيد ومقدم الخدمة، شارحًا أنَّ مكافحة الفساد لها شقين، الأول منع وقوع الفساد «قبل حدوثه»، والشق الثاني «بعد مكافحة الفساد»، مشيرًا إلى أنَّه تم تحديد ثلاث محاور للإصلاح الإدارى، أولها الميكنة وتبسيط الإجراءات، والثاني رفع كفاءة العنصر البشري، والأخير هو مكافحة الفساد.