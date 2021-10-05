تحرك عاجل من البرلمان بعد توقف «فيس بوك» 6 ساعات

يجتمع، بعد قليل، النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مع الجهاز القومي للاتصالات، لمناقشات تداعيات تعطل فيس بوك ومنصاته لأكثر من 6 ساعات أمس، في تحرك عاجل من المجلس.

تداعيات تعطل فيس بوك

ويناقش الاجتماع العاجل المنعقد كيفية تعامل شركات الاتصالات مع الأمر لابلاغ عملائها، ومن المقرر أن تصدر اللجنة البرلمانية بيانا مساء اليوم حول الأزمة التي شهدتها تلك المنصات على مستوى العالم.

ويشار إلى أن الشبكة الاجتماعية والمنصات المملوكة لشركة «فيس بوك»، كانت قد توقفت عن العمل منذ الساعة الخامسة مساء أمس، واستمر العطل لأكثر من 6 ساعات لم تعود بعدها بجميع الوظائف.