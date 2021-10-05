هنا الزاهد ترحب بـ عطل فيس بوك: 6 ساعات بعيد عن المنظرة

على عكس كثيرين أبدوا قلقهم وغضبهم تجاه تعطل خدمات فيس بوك، أبدت الفنانة هنا الزاهد رغبتها في عودة تعطيل السوشيال ميديا مرة أخرى.

وكتبت هنا عبر حسابها على موقع فيس بوك «ست ساعات بعيد عن الدوشة والمنظرة، روحت النادي مع ماما وصاحبتها وكنا قاعدين والتليفونات سايبينهم في الشنط وقاعدين نتكلم بجد من غير كل شوية حد يمسك تليفونه اتبسطنا أوي، وبجد حسيت بأيام النادي زمان»، واختتمت: «أتمنى نعيش مرة أخرى بدون السوشيال ميديا».

مسلسل النمر

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في مسلسل «النمر»، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، بطولة محمد عادل إمام ونيرمين الفقي وأحمد عبدالله محمود ومحمد رياض وحجاج عبدالعظيم وبيومي فؤاد، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

وحقق مسلسل «النمر» نجاحا كبيرا، حيث تناول مشكلات الصاغة وتجارة الذهب والكواليس والصراعات التي تحدث بداخلها.

إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا في مارس

وفي مارس الماضي، أعلنت هنا الزاهد إصابتها بفيروس كورونا، حيث إنها اكتشفت إصابتها بالفيروس صدفة فقد قامت بعمل pcr قبل سفرها إلى الخارج لاستكمال أحد الأعمال الفنية لتكتشف إيجابية مسحتها، لتخضع للعزل المنزلي وتعلن تعافيها بعد 15 يوم عزل.

حلوة الدنيا سكر

كما حققت هنا الزاهد نجاحا جماهيريا كبيرا بمسلسل «حلوة الدنيا سكر»، والذي يمثل أول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما.

مسلسل «حلوة الدنيا سكر» من بطولة هنا الزاهد ومحمد الكيلاني ومحمود عبد المغني وطارق الأبياري ومحمد الشرنوبي وأحمد حاتم وأحمد سلطان وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، ومن تأليف عدد من المؤلفين، منهم محمد جلال وأيمن الشايب وإياد صالح وأحمد بريء وهشام إسماعيل وهو من إخراج خالد الحلفاوي.