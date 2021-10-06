الصور الأولى لتنفيذ بوابات العاصمة الإدارية الجديدة بطريق مصر- السويس

حصلت «الوطن» على نسخة من صور تنفيذ أول بوابات للعاصمة الإدارية الجديدة، على طريق «مصر- السويس».

«الوطن» تنشر الصور الأولى لتنفيذ بوابات العاصمة الإدارية الجديدة

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن البوابات الجديدة، تم تصميمها بشكل يليق بالعاصمة الجديدة، حيث تم كسوة الأرضيات بالرخام المنفوش بالرسم الفرعوني، عبارة عن قرص الشمس بداخله زهرة اللوتس، وهذا بخلاف عدد من المداخل على هيئة قباب ويتوسط مدخل المدينة ساري كبير لعلم مصر، ويتضمن مخطط العاصمة الإدارية الجديدة.

التصميمات تضم رسومات فرعونية لقرص الشمس وساري كبير لعلم مصر

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن عدة ضوابط مهمة تم التوافق عليها، خلال بدء أعمال تدشين العاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي في مقدمتها، الحفاظ على الرقعة الخضراء، من خلال توفير مسطحات خضراء، بما يضمن وصول نصيب الفرد إلى 15% من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة، وهذا بخلاف ساحة الشعب وهي حديقة كبيرة للغاية، والنهر الأخضر بمساحة طولها 1000 فدان من الحدائق والمتنزهات.

كما تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة مستدامة لتوفير الطاقة وتدوير المخلفات، كما أن 70% من أسطح المباني تحمل ألواح الطاقة الشمسية، كما أنه تم تصميم العاصمة على أن تمثل 35% منها للإسكان عالي الكثافة، و50% للإسكان متوسط الكثافة، و15% منها للإسكان منخفض الكثافة، لتلبية احتياجات كل شرائح المجتمع وتلبي شرائح الدخل المختلفة.

َومن المنتظر أن تضم العاصمة الإدارية شبكة نقل جماعي متنوعة مثل «القطار، ومترو الأنفاق، والمونوريل» وهذا بخلاف أتوبيسات النقل الجماعي صديقة البيئة، ومن المنتظر أيضاً الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية في إدارة وتشغيل جميع مرافق العاصمة، وتقديم كل الخدمات للمواطنين ورواد العاصمة الإدارية الجديدة إلكترونيا في مختلف المجالات.

2 مليون فرصة عمل للشباب

وتضم العاصمة الجديدة نحو 100 كم طولي، جسور وكباري وأنفاق، ومن المنتظر أن توفر العاصمة الإدارية الجديدة 2 مليون فرصة عمل، وتضم 20 حي سكني، و 100 مجاورة سكنية، وتتسع لـ 6.5 مليون نسمة وموقعها المتميز قابل للتوسع والزيادة .وتضم العاصمة الإدارية الجديدة، المنطقة المركزية للأعمال، والتي يتوسطها البرج الأيقوني، الذي تنفذه الشركة « الصينية» وهو أعلى برج في قارة إفريقيا، كذلك حي للبنوك يضم 38 بنك محلي ودولي ، ويتم حالياً بالفعل تنفيذ 13 بنكاً من بينها مقرا للبنك المركزي.

وكان المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن أن العاصمة الإدارية الجديدة، تضم مدينة للثقافة والفنون أقيمت على مساحة 127 فدانًا، تضم عددا من « المسارح والسينمات وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، ومركز للإبداع الفنى، ومكتبات عامة كبيرة».

مصادر: أجهزة الدولة تسابق الزمن الآن للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية

في غضون ذلك أوضحت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن جميع أجهزة الدولة، تسابق الزمن الآن للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا لانتقال العاملين بالدولة إليها خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن تنتقل الحكومة بكامل وزاراتها للعاصمة الإدارية الجديدة فور دخول القطار المكهرب والمونوريل الخدمة، لنقل العاملين إلى القاهرة، والتيسير عليهم خلال توجههم لمقر أعمالهم.