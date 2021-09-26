جمعة يتفقد مبنى الأوقاف بـ«الإدارية»: وجه مشرف للجمهورية الجديدة

أجرى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، جولة تفقدية للمبنى الجديد لوزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف الوقوف على آخر ما وصلت إليه عملية تجهيز المبنى بمراحله المختلفة، استعدادًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه وليد محمد المدير التنفيذي لمشروع نقل الوزارات للعاصمة الإدارية بوزارة التخطيط، وسمير الشال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، وراندا صلاح محمود دسوقي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

جمعة يستمع لشرح عن هكيل الوزارة

وخلال الجولة التفقدية لوزير الأوقاف، بالعاصمة الإدارية الجديدة، استمع وزير الأوقاف لشرح تفصيلي بشأن الهيكل التفصيلي لمبنى الوزارة بجميع أدواره، ووضعت وزارة النقل خطة لنقل الموظفين إلى مبنى الوزارة مباشرة، وسيكون ذلك بالتوافق مع مواعيد العمل، كما تشمل الخطة جميع المصالح الحكومية أيضًا.

وأشاد وزير الأوقاف، بدقة التجهيزات وجودتها، وكذلك التنظيم الدقيق للمبنى بما يسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر.

تنظيم التوزيع الإداري

وأكّد وزير الأوقاف، أنَّ هناك طبيعة لعمل الإدارات بالوزارة يجب مرعاتها في أثناء تنظيم التوزيع الإداري للعاملين بالمكاتب لتيسير أدائهم مهامهم على أكمل وجه، مشددًا على سرعة الانتهاء من كل ما يلزم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ولاسيما عمليات الأرشفة والتحول الرقمي الكامل، موضحًا أنَّ النقل للعاصمة الإدارية الجديدة هو أحد عناوين ومعالم الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أنَّ هذا النقل ليس مجرد نقل مكاني فقط ، بل هو نقلة نوعية في الحياة المصرية بصفة عامة، والإدارة الرقمية العصرية الحديثة بصفة خاصة.

وكان وزير الأوقاف، قد شكّل لجنة التثقيف الرقمي لنشر ثقافة التحول الرقمي، والتعريف بجوانبها الإيجابية والاستخدام الآمن والأمثل لها، لجميع العاملين بالوزارة، مع التحذير من الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل.