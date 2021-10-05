ضبط 100 «عروسة مولد وحصان» بمصنع بير سلم غير مرخص في دمياط

شنت مديرية التموين بمحافظة دمياط، حملة لمتابعة مصانع حلويات المولد لضبط السلع مجهولة المصدر والألوان الصناعية التي تمثل خطورة على الصحة العامة، في إطار خطط الرقابة على السلع المعروضة لجهور المستهلكين.

وتحفظ رجال الرقابة التموينية خلال الحملة بضبط 100 «عروسة مولد وحصان مولد»، بأحد مصانع بير السلم غير المرخصة مُصنعة بألوان صناعية غير مصرح بها وتمثل خطورة داهمة على الصحة العامة.

ضبط 600 كيلوجرام سمنة بأحد المصانع

كما تم التحفظ على كميات من السمنة مجهولة المصدر في حدود 600 كيلوجرام بأحد المصانع لا تحمل بيانات أو تاريخ صلاحية وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونياً بشأنها والعرض على النيابة العامة للتصرف.

تحرير 1165 محضرا تموينيا في دمياط

وحررت مديرية تموين دمياط خلال شهر سبتمبر عدد 1165 محضرا متنوعا منها 76 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية تعادل أربعة وخمسين ألف جنيه وتم تحرير 9 محاضر تصرف في الدقيق البلدي المدعم وبيعه في السوق السوداء بالإضافة إلى 35 محضرا متنوعا في مجال المخابز البلدية.

تحرير 1063 محضرا في الرقابة التجارية على الأسواق

وحررت الرقابة التجارية على الأسواق 1063 محضرا، منها 528 محضرا لعدم إعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور وعدد 16 محضرا في مجال غش الدواجن والأسماك كما تم تحرير عدد 3 محاضر ضد البدالين التموينيين وعدد 40 محضرا في مجال الغاز يستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للبترول جاري تحصيلها وسدادها.

كما تم تحرير عدد 3 محاضر لبطاقات التموين وتجميع عدد 472 بطاقة بأحد المخابز بغرض الإستيلاء علي فرق دعم الخبز.